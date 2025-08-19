記者會至少跨三語成挑戰 艾伊兩軍操練待傳媒迥然

雖則沙超盃在港舉行，但促成此行的沙特才是「主人家」。記者會上提供翻譯機有英語和阿拉伯語翻譯。然而，4隊出席者均為外國教練和球員，各隊均多派一名翻譯員協助，令每場記者會內容至少橫跨3種語言，為大會人員、球隊和傳媒帶來考驗。

在艾納斯記者會期間，有一名沙特記者突然向台上怒喊表達不滿，後得悉原因是該記者舉手多次卻未獲安排發問機會；擁有40年採訪經驗的名記Ibrahim Al-Faryan，在記者會後嘗試邀請多名香港傳媒做訪問，本報記者以工作為由婉拒，仍遭對方嘗試捉住記者強行「扑咪」，場面尷尬又好笑。

今晚登場的艾納斯和伊蒂哈德昨晚先後在九龍塘聯校運動中心操練。主辦方安排兩軍各開放拍攝15分鐘，但傳媒待遇卻是天淵之別。

艾納斯僅安排傳媒在看台攝影，而C朗在傳媒開放時段隨隊參與馬騮搶球、衝刺跑等練習，神情甚為放鬆，亦吸引比鄰的香港浸會大學學生們在校園遠方圍觀；反觀伊蒂哈德不但讓傳媒進入球場範圍內拍攝，開操前更臨時安排荷蘭籍翼鋒貝雲積扑咪受訪，盡顯友好。