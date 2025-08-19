明報新聞網
體育

艾納斯撼伊蒂哈德 爭闖沙超盃決賽 C朗再遇皇馬舊隊友賓施馬 大球場鬥射術

【明報專訊】沙特超級盃中國香港站今晚8時在香港大球場展開，首場4強由基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜的艾納斯，大戰有賓施馬等球星在陣的伊蒂哈德。昨舉行參賽4隊的賽前記者會，賓施馬將與昔日皇家馬德里隊友C朗交手，他賽前強調兩人對決並非重點。

艾納斯vs.伊蒂哈德 港台電視32台 晚上20：00直播

由森立體育主辦、中國香港足球總會及沙特阿拉伯足總聯合支持的沙超盃香港站，本周有3天於香港大球場舉行，首場4強為今晚由艾納斯對伊蒂哈德，另一場4強於明晚由吉達艾阿里對艾卡迪沙，兩仗勝方將晉身周六決賽，3仗同於晚上8時舉行。參賽4隊昨午各派主教練及一名球員代表出席在金鐘一間酒店舉行的賽前記者會，並展示沙超盃獎盃。艾納斯與伊蒂哈德同日宣布新一季主場及作客新球衣，將於今晚首度披甲。

賓施馬稱鬥C朗非比賽重點

上季沙特聯冠軍伊蒂哈德，陣中前金球獎得主射手賓施馬將與昔日皇家馬德里隊友C朗正面交鋒，前者強調兩人對決並非重點，「這不是C朗對賓施馬，而是艾納斯對伊蒂哈德，願發揮更好的一隊獲勝」。其法國同鄉主教練白蘭斯被問到如何防範同效力過曼聯的C朗，則語帶幽默的說：「若我知道的話，也不會告訴你知！C朗直到現在仍是頂級球員，但艾納斯並不只他一人，我們必須展現強悍防守，才能勝券在握」。他又希望藉這次沙超盃，向外界展示沙特足球的優勝之處。

艾納斯今季聘用佐治捷西斯掌帥，這名葡萄牙籍教頭過去兩度執教另一沙特聯豪門希拉爾，領軍期間在3屆沙超盃5戰全勝全奪冠，這次蒞臨香港目標亦十分明確，「我希望贏得第4座沙超盃獎盃」。C朗未有出席記招下，球員代表為由其葡萄牙隊隊友祖奧菲歷斯出席，這名25歲前鋒今夏以3000萬歐元（約2.74億港元）由車路士加盟艾納斯，稱十分期待今晚迎來首場正式比賽，「我們知道面對伊蒂哈德有多艱巨，但已準備90分鐘內解決對手」。另被問到葡萄牙隊戰友迪亞高祖達上月突然車禍離世，菲歷斯說：「這是讓人難過的事，祖達是我的好朋友，也認識他的家人，他既是一名出色的球員，也是一個美妙的人。」

張炎有冀與沙特足總延合作關係

沙超盃首次移師香港，出席賽前記招的香港足總總幹事張炎有表示，很榮幸有機會在港舉辦沙超盃，稱近日已看到4支沙特聯強隊來港令本地球迷非常熱烈，期望能夠長期延續與沙特足總這種合作，「這項賽事不僅為本地球迷帶來樂趣，更將吸引來自內地和沙特阿拉伯等世界各地球迷聚首香港」。

