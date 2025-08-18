體壇快訊：樊寶懿青年劍賽攬冠亞

美斯傳射領邁阿密反彈

國際邁阿密昨有阿根廷球王美斯傷癒復出，在半場後備上陣的他於84分鐘建功後再於5分鐘後助攻予拍檔蘇亞雷斯「埋齋」，領銜主場以3：1擊敗洛杉磯銀河，擺脫美職兩輪不勝走勢，賽後24戰得45分暫居東岸第5。至於韓國國腳孫興慜昨於完場前助攻隊友攻入奠勝球，領FC洛杉磯作客2：0挫新美倫革命，取加盟後首勝，而球隊在西岸以24戰得40分排第5。

拜仁破史特加奪德超盃

拜仁慕尼黑昨晨於德國超級盃憑射手哈利卡尼於18分鐘先開紀錄，加上今夏由利物浦來投的翼鋒路易斯迪亞斯在77分鐘取得加盟後首入球，終以2：1擊敗於補時階段「破蛋」的史特加，隔兩季再奪此項盃賽錦標，亦是卡尼繼上季德甲後，職業生涯第2座冠軍。

吳穎琳歐大滿貫混雙鎩羽

在瑞典馬爾默舉行的WTT乒乓球歐洲大滿貫昨展開正賽，21歲港隊女將吳穎琳伙拍新加坡隊男將郭克出戰混雙，在首圈以局數0：3不敵中華台北隊星級組合鄭怡靜／林昀儒，無緣晉級。此外，港隊20歲新星陳顥樺日前在男單外圍賽戰至次圈告負，與隊友林兆恒同於此階段下馬。

迪亞開齋 摩納哥開門紅

摩納哥昨晨於法甲首輪有今夏由拜仁慕尼黑來投的後衛艾歷迪亞頭槌頂入加盟後首個「士哥」，助球隊在主場以3：1擊敗勒哈弗爾旗開得勝。至於上屆歐聯16強分子的比斯特昨晚則主場3：3賽和里爾。