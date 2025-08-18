明報新聞網
體育

曼城首擊屠「狼」新兵耀眼 雷恩達斯傳射居功 哥帥未為勝仗自滿

【明報專訊】放下去季聯賽及歐戰接連受挫包袱，正處陣容新舊交接期的曼城，昨晨英超新球季首戰即作客4：0大破狼隊取得好開始，當中今夏3名新兵門將查福特、中場雷恩達斯及卓基齊獲主帥哥迪奧拿盛讚。不過哥帥強調一場比賽勝利不代表曼城「王者回歸」，如何保持良好表現才是最大考驗。

艾達臣不入大軍 勢轉戰加拉塔沙雷

曼城昨仗有中場主力洛迪卡斯簡迪及菲爾科頓因傷缺陣，另一昔日功勳主將奇雲迪布尼亦已離隊轉戰意甲的拿玻里。不過是役擔正、今夏由AC米蘭來投的27歲荷蘭國腳中場雷恩達斯表現光芒四射，他先在34分鐘挑傳予右閘歷高利維斯，後者再傳中予前鋒艾寧夏蘭特先開紀錄，3分鐘後雷恩達斯再把握對方失誤左腳建功射成2：0完半場。換邊後61分鐘，雷恩達斯回傳造就夏蘭特梅開二度，令他成為自2011年的名將阿古路後，首名英超「地標戰」即取得入球及助攻的曼城球員。其後「藍月」再憑後備上陣的卓基在81分鐘錦上添花，作客以4：0大勝狼隊。

為新東家在首場正式賽事披甲即大勝而回，哥迪奧拿賽後盛讚3名新兵都是「完美增援」，並特別點名稱讚今仗錄得82次觸球、22次前場傳送的雷恩達斯，將是曼城「新生代中場」關鍵一員，「他去季已是意甲最佳中場球員，而且他非常擅長控制比賽節奏」。同時，哥帥也明言不應因為首戰告捷就對今季的表現樂觀，「去季我們第一場聯賽開局同樣完美，2：0贏了車路士。最後我們的成績如何？四大皆空！」至於盛傳已獲土耳其勁旅加拉塔沙雷垂青的曼城主力門將艾達臣摩拉斯是役未有列席，會方表示該巴西球員「因病未入大軍名單」。

李察利臣起孖 獲法蘭克力挺

至於去屆歐霸盃盟主熱刺，上季聯賽僅列第17位，但前晚在新季首擊迎來好開始，憑新兵翼鋒古達斯分別於10及60分鐘助攻予射手李察利臣梅開二度，加上另一翼鋒比蘭莊臣在66分鐘半單刀「埋齋」，在主場以3：0輕取「升班馬」般尼。賽後主帥法蘭克力撐近季表現平平的李察利臣，認為對方「理應獲得球迷更多支持」。

