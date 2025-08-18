明報新聞網
體育

成都世運會閉幕 卡爾斯魯厄再會

【明報專訊】第12屆世界運動會昨晚於成都世園會「國際友誼館」舉行閉幕禮。中國香港代表團今屆寫下隊史最佳的3金1銀1銅成績寫下圓滿句號。至於中國代表團在主場取得36金17銀11銅成為大贏家，同樣寫下隊史最佳世運戰績。

成都世運會昨煞科，港隊今屆憑劉慕裳於空手道女子個人形先奪首金，其後於武術由楊頌熹在男子太極拳太極劍全能，以及沈曉榆在女子長拳劍術槍術全能再添兩金。此後滑水選手鄭俊軒於男子尾波衝浪摘銅，武術男將張溢霖其後於散打70公斤級掛銀，連同前晚由關竣仁在無人機競速賽再摘一銀，合共奪得3金2銀1銅寫隊史最佳成績，在獎牌榜位居第29位。

國家隊獎牌榜佔鰲頭 港隊排29位

國家隊昨添5金，包括在霹靂舞包辦冠軍，其中郭樸在女子組決賽擊敗上屆巴黎奧運銅牌得主的隊友劉清漪封后；男子組則由亓祥宇力克日本隊好手菱川一心稱王。總結國家隊今屆奪36金17銀11銅在獎牌榜成大贏家，隨後的分別是德國隊及烏克蘭隊。

此外，中華台北隊選手楊森昨在男子健力男子裝備超重量級賽事，於蹲舉項目以453.5公斤打破個人於去年世界賽保持的世界紀錄，並在總成績以108.90分奪金，助中華台北隊以5金6銀4銅排第15位收官。

成都世運會昨晚於世園會「國際友誼館」舉行閉幕禮，世運會主席荷西盧比斯在致辭時向在今屆出戰定向男子中距離賽時昏迷送院後不治的29歲意大利隊選手迪比圖利斯致哀。值得一提的是，下屆世運會將於2029年夏天在德國卡爾斯魯厄舉辦。

