體育

體壇快訊：吳英倫泰羽挑戰賽4強止步

【明報專訊】在呵叻府舉行的泰國羽毛球國際挑戰賽今煞科，21歲港隊新星吳英倫昨於男單4強面對印尼隊的列治列查度，在領先一局21：14下，及後連失兩局21：23及17：21，以局數1：2反負，與決賽緣慳一面；而列查度將與隊友艾迪拿達決勝。

國男籃亞洲盃先闖決賽

在沙特阿拉伯舉行的男子籃球亞洲盃昨展開4強階段，16屆盟主的國家隊面對上屆季軍新西蘭隊，在第1及4節均壓制對手單節攻入不足20分，加上全隊5人得分上雙，包括後衛趙睿攻入全場最高24分，終領銜以98：84取勝，率先殺入明晨舉行的決賽。

金牛大勝廣西締14連捷

已篤定取得今季全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽第一的香港金牛，昨於常規賽第17輪作客廣西威壯，在6人得分上雙之下，終以95：74大勝而回，取下14連勝，賽後戰績改寫為16勝1負，下輪將在周二返主場迎戰湖北文旅。

莎芭倫卡辛賽意外8強下馬

辛辛那堤網球公開賽昨續演8強階段，白俄籍女單「世一」莎芭倫卡意外以直落兩盤不敵哈薩克籍名將雷芭堅娜，無緣衛冕；美籍「世二」嘉奧芙亦在同階段負予意籍好手柏奧莉妮。男單方面，德籍3號種子阿歷山大薩維利夫以直落兩盤淘汰美籍好手舒爾頓，將惡鬥西班牙籍2號種子卡路士艾卡拉斯爭入決賽。

