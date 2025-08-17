明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

奧蘇兩轟147締歷史 49歲253天寫最老滿分紀錄

【明報專訊】去年成為香港居民的桌球前世界一哥「火箭」奧蘇利雲，昨在沙特阿拉伯桌球大師賽4強戰，單場兩度一桿打出147度，以49歲零253天之齡，成為最年長取得該滿分紀錄的球手，並最終以局數6：3淘汰英籍對手華基連，決賽對手是另一「新香港人」尼爾羅拔臣。

奧蘇利雲早前因身心問題連續退出多場比賽，至近期才復出，今屆沙特大師賽亦非一帆風順，這名6號種子除了32強賽以局數5：0大勝英籍的祖奧干拿外，之後16強和8強均經歷苦戰，才同以6：5險勝國手常冰玉及3號種子的英籍名將基倫威爾遜。惟4強遇上比自己年輕16歲的15號種子華基連，奧蘇利雲首局即來個下馬威，7年以來個人首次一桿打出147度，並以49歲零253天之齡，成為該滿分紀錄的最年長球手，令成為觀眾的華基連亦上前祝賀。

沙特賽闖決賽鬥羅拔臣

奧蘇利雲接着在次局再以142：4大捷。華基連其後4局中取其三，總局數扳平3：3。不過第7局奧蘇利雲再度發威，又一次以單桿147度「清袋」，並繼4月威爾斯球手積遜比治後，成為歷來第2個單場兩度一桿獲滿分的球手，且以17次打出147度成為史上最多的球手。得勢不饒人的「火箭」其後再以大比數連下兩城，終以局數6：3勝出，決賽對手是9號種子的43歲前「世一」尼爾羅拔臣，這名兩個月前也成為「新香港人」的名將，亦以同一比數淘汰英籍對手史拉沙。

稱生涯單場最出色比賽

奧蘇利雲賽後在社交網站稱滿意自己的表現，「這真的是一場瘋狂的比賽，也是我首次在一場比賽表現得如此出色」，但這名7屆世界賽冠軍亦承認，「踏入這年齡，表現難免走下坡，像以往般輕易奪標再不易出現」。

上 / 下一篇新聞