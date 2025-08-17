明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

北區逾800萬班費 新季放眼爭標組 重獲高力集團冠名 今夏大換血共11新兵來投

【明報專訊】港超球隊北區昨見傳媒，落實重獲高力集團冠名贊助，相隔兩季再以「高力北區」名義參賽。球會總監朱恩熲透露新球季班費超過800萬元，目標打入聯賽爭標組，並寄語球隊持續創造驚喜。

北區上季中途以贊助商未有履行承諾為由，宣布除去冠名繼續參賽。會方昨公布高力集團再次成為球隊冠名贊助，高力集團主席彭德忠擔任球會永遠榮譽會長，行政總裁彭蘊萍則任球會會長。

陳志康鞭策新外援學英語助磨合

新季分土炮外援正副隊長制

北區今夏多達14名球員離隊，新球員包括後衛黃俊皓、黃浩然、曾俊軒、翼鋒袁世傑、門將李瀚灝及從東方借用的鍾凱文共6名土炮；5名新外援分別是巴西籍中場卡迪與翼鋒雲尼素斯、哥倫比亞籍後衛卡路士、中場艾路保利達及射手迪亞高。上季中接掌的主教練陳志康稱今季球隊需更多時間培養默契，並承認新外援不諳英文有礙磨合，「要鞭策南美球員學簡單英文，至少在比賽和訓練可溝通到」。球隊為了促進磨合，今季土炮和外援各設正副隊長，本地球員分別由羅港威和羅曉聰擔任正副隊長，外援正副隊長分別是艾利安和丹尼路。

35歲的黃俊皓今夏約滿理文後加盟北區，自言在新球隊更多時間要做領導角色，「隊友比較後生、集中力還不夠，需要一些人不斷督促」。他承認與新外援溝通問題有點棘手，不時要靠丹尼路協助，「防守提場時，外援中堅或不懂我說什麼，甚至連我在跟他說話也未意識到」。惟他盛讚新外援風格很適合香港聯賽，點名卡迪和卡路士表現突出、值得留意。北區今季港超首戰將於本月31日在北區運動場迎戰港會。

上 / 下一篇新聞