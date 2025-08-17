北區逾800萬班費 新季放眼爭標組 重獲高力集團冠名 今夏大換血共11新兵來投

北區上季中途以贊助商未有履行承諾為由，宣布除去冠名繼續參賽。會方昨公布高力集團再次成為球隊冠名贊助，高力集團主席彭德忠擔任球會永遠榮譽會長，行政總裁彭蘊萍則任球會會長。

陳志康鞭策新外援學英語助磨合

新季分土炮外援正副隊長制

北區今夏多達14名球員離隊，新球員包括後衛黃俊皓、黃浩然、曾俊軒、翼鋒袁世傑、門將李瀚灝及從東方借用的鍾凱文共6名土炮；5名新外援分別是巴西籍中場卡迪與翼鋒雲尼素斯、哥倫比亞籍後衛卡路士、中場艾路保利達及射手迪亞高。上季中接掌的主教練陳志康稱今季球隊需更多時間培養默契，並承認新外援不諳英文有礙磨合，「要鞭策南美球員學簡單英文，至少在比賽和訓練可溝通到」。球隊為了促進磨合，今季土炮和外援各設正副隊長，本地球員分別由羅港威和羅曉聰擔任正副隊長，外援正副隊長分別是艾利安和丹尼路。

35歲的黃俊皓今夏約滿理文後加盟北區，自言在新球隊更多時間要做領導角色，「隊友比較後生、集中力還不夠，需要一些人不斷督促」。他承認與新外援溝通問題有點棘手，不時要靠丹尼路協助，「防守提場時，外援中堅或不懂我說什麼，甚至連我在跟他說話也未意識到」。惟他盛讚新外援風格很適合香港聯賽，點名卡迪和卡路士表現突出、值得留意。北區今季港超首戰將於本月31日在北區運動場迎戰港會。