利物浦揭幕戰驚險挫般茅 全場齊悼祖達

利物浦新援前鋒伊基迪基先在37分鐘建功助領先半場，後於49分鐘助攻前線拍檔加普，卻被般尼茅夫翼鋒安東尼施美安分別在64和76分鐘梅開二度追平2：2。88分鐘，紅軍憑後備上陣的費達歷高基艾沙射入「窩利」，取加盟1年來首英超入球，加上沙拿補時3分鐘在左路起右腳射入，終助球隊贏4：2。

史諾認遭逼和時即想起祖達

史諾賽後大讚基艾沙射入精彩一球，又稱最後數分鐘場內悼念祖達的熾熱氣氛難以置信，「球迷賽前、開賽1分鐘、20分鐘和賽後都在歌頌祖達，這太令人印象深刻，太震撼人心了。祖達的妻兒也在這裏，對他們來說，知道祖達受到這樣的愛戴，或許是很特別的事」。他甚至透露當球隊被扳平後立即想到對方，「你可知我在找誰上陣嗎？祖達」。而伊基迪基、加普及沙拿建功後均向祖達致意，後者賽後聽到球迷歌頌祖達時更感觸落淚。

此外，為般茅「起孖」的25歲加納國腳施美安於比賽期間投訴被種族歧視，結果令賽事一度暫停，其後一名47歲坐輪椅的紅軍球迷疑涉事被逐離場，兩軍其後同譴責事件。另利物浦賽前與帕爾馬18歲意籍守將祖雲尼利安尼簽約6年，據報轉會費和浮動條款總值2600萬鎊（約2.75億港元）。另阿士東維拉昨晚英超頭場雖有守將安斯干沙在66分鐘領紅，但仍在主場以0：0悶和紐卡素。