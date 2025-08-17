兩大新鋒仙魔戰演英超處子戰 施斯高曾獲阿仙奴垂青 基奧基尼斯重遇舊會恩師艾摩廉

曼聯vs.阿仙奴 now611/621台 晚上23：30直播

曼聯換三叉戟誓改善攻力

曼聯上季易帥後取得隊史最差的英超第15名兼四大皆空，今夏簽入馬菲奧斯根夏、麥比奧莫與班捷文施斯高徹底替換鋒線三叉戟，矢志解決上季攻力不足問題。艾摩廉亦讚揚22歲斯洛文尼亞籍前鋒施斯高的潛能，「我認為他會在曼聯長期擔任主力前鋒，充滿飢渴感，這就是為何球會花這麼多金錢羅致他的原因。今季首仗我們即要面對強大對手，施斯高已準備好上陣，是否正選拭目以待吧，他需時適應英超」。至於基奧基尼斯於士砵亭時期，在其麾下兩季狂轟97球，如今愛將成為對手，艾摩廉說：「他是非常出色的球員，但今次是對手，我不會在乎，只想贏下比賽」。

阿迪達誓領廠爭冠 信紅魔今季進步

車路士新季首擊鬥水晶宮

阿仙奴連續3屆成為英超亞軍，主帥阿迪達比喻「只要繼續不停挖掘，總有一日會挖到黃金」，還稱「過去3季我們累計積分，比英超任何球隊都要多，全賴球隊的穩定性。我們現在是歐洲最佳球隊之一，但仍需要一個重要冠軍」。兵工廠今夏已簽入中場蘇比文迪、基斯甸洛加特及翼鋒馬度基等6名新兵，阿迪達亦對27歲瑞典籍新射手基奧基尼斯寄予厚望，「雖然他首戰英超，但之前已在這國家生活過，了解這裏比賽強度和要求。我認為阿仙奴是讓他展示實力的最佳舞台，他身邊還有一班出色隊友，幫助他發揮所長」。

曼聯上季英超兩鬥阿仙奴1和1負，且連續兩季在主場未能擊敗對方。不過阿迪達認為紅魔今季一定會比上季好，「教練得到更多時間、有完整季前備戰、簽入一些好球員，我認為他們會比上季強」。兵工廠前隊長的名宿阿當斯最近談及，只要中場馬田奧迪加特續任隊長難奪英超冠軍，阿迪達反駁稱最近讓球員投票選隊長，結果奧迪加特壓倒性票數當選，「所以問題根本不存在」。

另外，今夏簽入巴西國腳前鋒祖奧柏度等9名新援的應屆世界冠軍球會盃盟主車路士，將於今晚9時在史丹福橋球場主場迎戰同市的新科社區盾冠軍水晶宮。