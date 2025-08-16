明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

港超青12碼負曼聯U16 輸3球極刑遭逼和3：3 小紅魔明接戰港U16

【明報專訊】曼聯U16青年軍連續3年訪港，出席賽馬會青少年足球精英匯，昨晚在旺角大球場的首場友賽對陣香港超級青年聯賽選手隊。超青選手隊靠兩名港會小將麥根尼高「起孖」和彬尼建功，但全場3次被罰12碼下遭「小紅魔」逼和3：3，終互射12碼以3：4飲恨。

菲爾鍾斯繞場 獲球迷熱烈歡迎

主辦方香港賽馬會賽前安排日前訪港的「紅魔」名宿菲爾鍾斯繞場一周與球迷會面，獲在場球迷熱烈歡呼迎接；人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）則擔任表演嘉賓獻唱。鍾斯與Anson Kong在中場休息時段再度現身，與有獎遊戲得獎觀眾互動。

麥根尼高膺最佳 盼藉落敗推動向前

曼聯U16開賽6分鐘靠施華麥西斯博得12碼，由後衛艾菲占士操刀射入開紀錄。不過超青選手隊及後由彬尼扳平，加上麥根尼高梅開二度，半場反超前3：1。曼聯戰至末段藉此積斯兩度禁區內被踢跌，球證潘晉傑兩次翻看視像裁判（VAR）均判12碼，小紅魔分別由積斯和莊姆主射得手，於法定90分鐘逼和超青選手隊3：3，需互射12碼分勝負。超青選手隊第3輪有蕭政主射被撲出，曼聯U16第4輪由莊姆主射，被超青選手隊門將鄺天樂一抱入懷；惟超青選手隊第5輪再有黃樂天射失，終以總比數6：7飲恨。

超青選手隊不少球員較曼聯U16球員年長1、2歲，年僅16歲的麥根尼高則是陣中與對手年紀相若的球員之一。他5月曾於港超煞科戰替港會建功，成為港超歷來最年輕入球者。他坦言昨仗賽果未盡如意，「能從落後1球到反超3：1，這是不能更好的回應了，但單仗3次被罰12碼並不理想。可是要發生都發生了，這是很好的一課，我們藉此學習並繼續向前走」。他又形容從菲爾鍾斯手中接過此戰最佳球員獎項「難以置信」，「他球員生涯贏盡所有，希望我和所有此仗隊友一樣，未來能得到更多類似機會」。

曼聯U16明日傍晚6時將在旺角場進行第2場友賽，對手為中國香港U16代表隊，另一名曼聯名宿舒米高屆時將會出席。

上 / 下一篇新聞