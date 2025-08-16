港超青12碼負曼聯U16 輸3球極刑遭逼和3：3 小紅魔明接戰港U16

菲爾鍾斯繞場 獲球迷熱烈歡迎

主辦方香港賽馬會賽前安排日前訪港的「紅魔」名宿菲爾鍾斯繞場一周與球迷會面，獲在場球迷熱烈歡呼迎接；人氣男團MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）則擔任表演嘉賓獻唱。鍾斯與Anson Kong在中場休息時段再度現身，與有獎遊戲得獎觀眾互動。

麥根尼高膺最佳 盼藉落敗推動向前

曼聯U16開賽6分鐘靠施華麥西斯博得12碼，由後衛艾菲占士操刀射入開紀錄。不過超青選手隊及後由彬尼扳平，加上麥根尼高梅開二度，半場反超前3：1。曼聯戰至末段藉此積斯兩度禁區內被踢跌，球證潘晉傑兩次翻看視像裁判（VAR）均判12碼，小紅魔分別由積斯和莊姆主射得手，於法定90分鐘逼和超青選手隊3：3，需互射12碼分勝負。超青選手隊第3輪有蕭政主射被撲出，曼聯U16第4輪由莊姆主射，被超青選手隊門將鄺天樂一抱入懷；惟超青選手隊第5輪再有黃樂天射失，終以總比數6：7飲恨。

超青選手隊不少球員較曼聯U16球員年長1、2歲，年僅16歲的麥根尼高則是陣中與對手年紀相若的球員之一。他5月曾於港超煞科戰替港會建功，成為港超歷來最年輕入球者。他坦言昨仗賽果未盡如意，「能從落後1球到反超3：1，這是不能更好的回應了，但單仗3次被罰12碼並不理想。可是要發生都發生了，這是很好的一課，我們藉此學習並繼續向前走」。他又形容從菲爾鍾斯手中接過此戰最佳球員獎項「難以置信」，「他球員生涯贏盡所有，希望我和所有此仗隊友一樣，未來能得到更多類似機會」。

曼聯U16明日傍晚6時將在旺角場進行第2場友賽，對手為中國香港U16代表隊，另一名曼聯名宿舒米高屆時將會出席。