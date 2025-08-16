體壇快訊：泰利下月訪港赴足球峰會

【明報專訊】世界足球峰會下月首度落戶香港，9月3至4日在亞洲國際博覽館舉行。峰會匯聚超過4000名來自本地、亞洲及世界各地的專業從業員，一同探討全球足球產業化發展的前沿和成功例子。已確定出席的嘉賓包括意大利籍名帥卡比路、兩名英格蘭隊前隊長泰利和里奧費迪南，以及西班牙隊前隊長佩奧爾等名宿。
吳英倫闖泰賽4強
頭號種子港將吳英倫昨在泰國羽毛球國際挑戰賽男單8強，雖對日本隊球手川本拓真先失一局，但他其後連贏21：16、21：9反勝，今與印尼隊代表爭入決賽。日前在全港錦標賽榮膺雙冠王的隊友陳延澤與拍檔吳芷柔、鄭英杰／洪可昕及梁珈穎分別在混雙及女單8強惜負，無緣4強。
姚鈞濤老撾賽穿金掛銅
WTT老撾萬象支線乒乓挑戰賽昨在男雙決賽上演「港隊內訌」，次號種子的姚鈞濤／何鈞傑雖先取一局11：9下被隊友關文皓／李漢銘扳平，但前兩者其後再贏11：7、11：8，以局數3：1稱王，其中姚鈞濤在同日較早時間於男單4強直落3局不敵印度隊代表下無緣決賽，惟仍取得季軍。
費倫友賽負日大學聯隊
意甲球隊費倫天拿昨在位於意大利的球會練習場舉行的季前賽最後一場迎戰日本大學生足球聯隊，雖憑今夏從熱拿亞正式加盟的冰島籍中場艾拔古蒙臣在15分鐘先開紀錄，但「紫百合」有門將迪基亞及前鋒迪斯高等主力擔正下，其後仍被對手連入兩球，終在超過2000名球迷入場觀戰下意外地以1：2反負。
何詩蓓任水上運動委員
世界水上運動總會昨公布運動員委員會共20名成員，任期至2029年，其中包括早前因傷退出長池世界賽的港隊「女飛魚」何詩蓓（Siobhan），她將與31歲國家隊男泳將汪順等其他成員代表「一支由全球運動員代表組成的團隊，為水上運動的未來帶來多元化的視角和共同的承諾」。
新西蘭亞盃4強撼國籃
以D組首名直入8強的上屆季軍新西蘭隊，昨在男籃亞洲盃8強縱次節初段曾最多落後予附加賽淘汰日本隊的上屆亞軍黎巴嫩隊達22分，但仍憑4名球員得分上雙，終以90：86反勝晉級，新西蘭今晚亦將硬碰國家隊爭決賽席位；劍指三連霸的澳洲隊則在明晨另一場4強對伊朗隊。