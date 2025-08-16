巴塞展西甲衛冕路 首擊訪馬略卡或缺羅拔仔

拜仁征史特加逐德超盃

巴塞今夏先後赴亞洲的日本及韓國與神戶勝利船、FC首爾及FC大邱友賽，連同日前大勝科木奪甘柏盃，季前4戰全勝攻入20球，惟未在甘柏盃披甲的鋒將「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基，以及丹尼爾奧莫料未可在首戰趕及傷癒復出，令費明盧比斯及費倫托利斯的上陣機會大增，在德國隊門將達史特根仍休戰下，巴塞已為由愛斯賓奴來投的祖安加西亞註冊，這名24歲西班牙籍門將料把守巴塞大門，球隊上季作客馬略卡曾大勝4：1勢添信心。至於下周三迎來西甲首擊迎戰奧沙辛拿的皇家馬德里，昨官宣阿根廷18歲中場小將馬斯坦度安奴新季將披30號球衣。

33歲勒美拿掛靴 傳返西維爾教練團

德國超級盃方面，上季德甲盟主拜仁慕尼黑將作客史特加爭霸，對上5屆三奪桂冠的拜仁，其39歲門將紐亞如披甲即達生涯11次上陣此盃賽里程，惟仍落後已離隊的前隊友湯馬士梅拿1次，如拜仁順利登頂，紐亞則可看齊梅拿八度掄元的紀錄。

另一方面，曾效力羅馬、熱刺及西維爾的33歲阿根廷前國腳翼鋒勒美拿昨宣布掛靴，結束16年職業球員生涯，上季效力希臘球隊AEK雅典的他已與球隊終止合約，有傳將重返西維爾加入教練艾美達的團隊。