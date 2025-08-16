亞冠2分組安排揭盅 大埔鬥北京國安 東方碰大阪飛腳

【明報專訊】2025／26年球季亞冠盃2昨在馬來西亞吉隆坡抽籤。兩支港超代表大埔和東方分別處於E組和F組，上季聯賽冠軍大埔將惡鬥中超勁旅北京國安、去年澳洲足總盃盟主FC麥克阿瑟，以及越南的河內公安；連續兩屆以足總盃冠軍身分參賽的東方則硬碰日職勁旅大阪飛腳、越南冠軍南定FC及泰國的拉查布里。
李志堅認硬仗連場
繼2019／20年球季亞冠外後再戰亞洲賽的大埔獲列第3檔次，結果與舊將哈利在陣的FC麥克阿瑟、北京國安及河內公安同處E組。大埔主帥李志堅在球會社交網回應抽籤結果時，承認將面臨連場硬仗，「亞冠盃2沒有任何一隊是容易應付的。反而時間是最重要，特別作客澳洲，舟車勞頓加上有時差，賽程會有點吃力」。
連續兩屆出戰亞冠盃2的東方，列第4檔次下編入F組。東方繼上屆硬碰廣島三箭後，今屆需對陣另一日職球隊大阪飛腳，同組另有上屆曾兩挫理文的南定FC及拉查布里。東方上屆分組賽錄得1勝5負，在E組敬陪末席。
今屆亞冠盃2續分成東、西亞賽區各16隊，分組賽8組首次名出線16強。東亞區分組賽將在9月17及18日展開首輪，最後一輪則定於12月10及11日。西亞區方面，葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）坐鎮的沙特阿拉伯球隊艾納斯被編入D組，對手為伊拉克空軍體育會、塔吉克聯賽冠軍伊斯迪洛，以及來自印度的FC高亞。