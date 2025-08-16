明報新聞網
體育

曼城英超首擊襲狼穴 夏蘭特主隊剋星 新季換血誓挽面子

【明報專訊】經歷失望的上季後，曼城明晨英超重新出發，首輪誓作客照攻狼隊。「藍月」今夏積極增兵，其中剛當新「10號仔」的新兵鋒將卓基已被寄予厚望，但也有中場奇雲迪布尼及翼鋒基亞利殊分別離隊和被外借，惟能否旗開得勝的關鍵，勢始終落在過去3季交手獨取8球的箭頭艾寧夏蘭特身上。

狼隊vs.曼城 now621台 明晨00：30直播

曼城上季初有金球獎得主中場洛迪卡斯簡迪膝部重傷，連累球隊全季表現不穩，最終「四大皆空」，其中英超只得第3名，分別被冠軍利物浦及亞軍阿仙奴拋離13分和10分，令這支過去8季6次在聯賽登頂的球隊面目無光，遂於今夏實行大換血，當中約滿的奇雲迪布尼轉會拿玻里，基亞利殊則外借至愛華頓，而後者留下的10號戰衣，則確定由來自里昂的新晉法國國腳卓基接手，明晨出征狼隊勢會伙拍鋒將艾寧夏蘭特、馬莫殊，以及近日足踝傷癒復操的菲爾科頓攻堅。

夏蘭特近3季五鬥狼隊轟8球

曼城上季的失敗等同夏蘭特的失落，這名上季英超斬獲22球的挪威國腳，在射手榜屈居於利物浦的穆罕默德沙拿及紐卡素的阿歷山大伊沙克之下，也因此無緣連續3季奪此殊榮，相信為公為私，此子今季定須爭取踢爭氣波，而其過去3季聯賽五碰狼隊入8球，以及取得4勝1負的成績確予人信心，只是負面消息是上月在世界冠軍球會盃掛彩的洛迪卡斯簡迪，或需至下月中才能復出。

曼城當下人腳仍存在變數，去夏來投的翼鋒沙雲奴日前獲今晚主場迎戰「升班馬」般尼的熱刺垂青，據報雙方已初步接觸，彼此態度正面；另熱刺新帥法蘭克同時向水晶宮攻擊手伊比爾治伊斯招手。這日前在歐洲超級盃不敵巴黎聖日耳門的上季歐霸冠軍近期動作頗多，主因是前線的孫興慜已投FC洛杉磯，中場占士麥迪臣及古路施夫斯基正長唞。

賽會修例嚴判禁區拉扯 勢增12碼

此外，英超賽會新一季修改一些規例，其中重點有12碼操刀球員若被判斷非蓄意觸球多於1次可以重射、門將持球逾8秒會被罰判敵軍獲角球，以及收緊禁區內球員之間的拉扯動作。一般相信最後的新例將提高球證判12碼的機會。

