體壇快訊：朱志光別傑志19年生涯

基羅納擔綱西甲揭幕

新一季西甲明晨開鑼，揭幕戰由基羅納主場迎戰華歷簡奴。基羅納上季首戰歐聯卻深陷護級漩渦，終僅與安全線相差1分排第16名上岸。該隊今夏轉會窗借入馬德里體育會翼鋒湯馬士林馬和曼城中堅域陀雷斯，並免費簽入約滿馬體會的中場韋素，面對上季踢出驚喜排名第8的華歷簡奴，力爭打響頭炮。

國籃亞盃挫韓闖4強

在沙特阿拉伯舉行的男籃亞洲盃昨續演8強。分組賽全勝的國家隊面對日前附加賽大勝關島隊晉級的韓國隊，藉胡金秋攻入全場最高的23分，以79：71摘勝晉級4強。中華台北隊則未能保持上半場最多領先21分的優勢，在末節最後1分鐘被伊朗隊反超，終以75：78飲恨出局。伊朗隊4強將硬撼澳洲隊。

大威獲外卡戰美網

7座女單大滿貫得主的45歲美籍名將「大威」維納絲威廉絲，昨獲美國網球公開賽發放外卡，將成近44年來出戰美網單打最年長選手。辛辛那堤公開賽方面，意籍男單頭號種子史拿直落兩盤淘汰法籍球手曼拿連奴，與同直落兩盤擊敗意籍球手盧卡拿迪的西班牙籍次號種子卡路士艾卡拉斯，雙雙晉級8強。

湯登頓購拓荒者待批

NHL球隊卡羅來納颶風班主湯登頓據報洽購NBA球隊波特蘭拓荒者，並同意以約40億美元（約313億港元）入主，待聯盟批准。NBA理事會昨另全票通過，同意前季總冠軍波士頓塞爾特人以61億美元（約478億港元）把擁有權售予私募股權公司合伙人捷森領導的財團，創下美國體育特許經營權最貴放盤紀錄。