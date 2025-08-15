PSG奪歐超盃法甲首王 12碼贏熱刺 門將捷華利亞地標送見面禮

兩後備鋒將末段先後建功

是役開賽初段雙方均處於試探階段，至中段「飲水時間」後熱刺攻勢開始「到肉」。戰至39分鐘，熱刺藉禁區混戰由中場賓坦古亞近門施射，雖然被此仗首為新東家處子登場的PSG門將盧卡斯捷華利亞撲出後中楣彈出，但中堅雲迪尹隨即近門補射入網，助熱刺先開紀錄，半場以1：0領先。

換邊後僅3分鐘，熱刺藉罰球攻勢由另一中堅基斯甸羅美路接應右閘柏度樸路的長傳，在禁區伏兵遠柱無人看管下頭槌頂入，拉開2：0。積極反撲的PSG戰至85分鐘由後備上陣的韓國國腳李康仁的遠射得手追近後，再於補時4分鐘由另一後備鋒將干卡路拉莫斯接應奧士文尼迪比利的傳中頂入，逼和2：2完法定時間需互射12碼決勝負。

PSG雖在首輪極刑戰有域天拿射失，但熱刺有雲迪尹及馬菲斯泰爾在第3及4輪宴客，結果PSG在此階段反勝4：3，初奪歐超盃，亦是首次有法國球隊在此項盃賽稱王。

此仗演「地標」的PSG門將捷華利亞，在下半場被羅美路角度欠奉的頭槌頂入遭外界質疑，但他隨後在互射12碼階段撲出敵衛雲迪尹的操刀，終成贏波功臣。由於賽前PSG上屆「三冠王」功臣門將基安盧基當拿隆馬被剔出大軍之餘，更親證將在今夏離隊，令剛從里爾來投的捷華利亞頓成焦點。賽後安歷基盛讚對方道：「他才剛來到這裏，很高興他抵住了外界壓力，並以一座錦標為見面禮。」

泰爾宴客疑遭歧視 熱刺譴責或追究

至於熱刺主帥法蘭克則對麾下表現感到積極樂觀，「在面對可能是當刻世上最強的對手，己隊已踢出非常好的表現，尤其在被對手追近比數之前。此仗我看到很多積極的地方，我為麾下感到自豪」。

另外，射失12碼的熱刺鋒將馬菲斯泰爾賽後疑遭網民種族歧視，會方其後發聲明強烈譴責網民，並表明不排除採取進一步行動。

值得一提的是，法甲新季將在明晨開鑼，揭幕戰由雷恩迎戰馬賽，而衛冕的PSG將在下周一凌晨作客南特。