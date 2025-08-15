報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年8月15日星期五
C朗首訪港 隨艾納斯備戰沙超盃
英超開鑼 衛冕利物浦難言大熱 車路士軍容厚爭霸還看彭馬 阿仙奴盼新兵對辦破宿命
看淡升班馬命途 列斯聯引援到位有望「生還」
曼聯英聯盃次圈起步 征英乙甘士比
電視精選
PSG奪歐超盃法甲首王 12碼贏熱刺 門將捷華利亞地標送見面禮
關竣仁世運今轉戰無人機競速淘汰賽
體壇快訊：朱志光別傑志19年生涯
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
C朗首訪港 隨艾納斯備戰沙超盃
英超開鑼 衛冕利物浦難言大熱 車路士軍容厚爭霸還看彭馬 阿仙奴盼新兵對辦破宿命
看淡升班馬命途 列斯聯引援到位有望「生還」
曼聯英聯盃次圈起步 征英乙甘士比
電視精選
PSG奪歐超盃法甲首王 12碼贏熱刺 門將捷華利亞地標送見面禮
關竣仁世運今轉戰無人機競速淘汰賽
體壇快訊：朱志光別傑志19年生涯
C朗首訪港 隨艾納斯備戰沙超盃
英超開鑼 衛冕利物浦難言大熱 車路士軍容厚爭霸還看彭馬 阿仙奴盼新兵對辦破宿命
看淡升班馬命途 列斯聯引援到位有望「生還」
曼聯英聯盃次圈起步 征英乙甘士比
PSG奪歐超盃法甲首王 12碼贏熱刺 門將捷華利亞地標送見面禮
關竣仁世運今轉戰無人機競速淘汰賽
體壇快訊：朱志光別傑志19年生涯
prev
next