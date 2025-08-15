看淡升班馬命途 列斯聯引援到位有望「生還」

般尼回升難靠 柏加領軍往績嚇人

根據現行的英格蘭聯賽財務條例PSR，英超球會每年容許的虧損限額，高於英冠分子接近兩倍，導致新升班隊伍往往處於兩難，本身吸金力便普遍較弱，花錢擴軍很易違規，不花錢又欠缺生存條件，點揀都死。反觀原有的英超球隊容錯能力較高，踢到半程唔對路可隨時換帥並於冬窗引援救亡。

是以升班馬求生，由擬定戰術方針到轉會交易，均必須快狠準。反面教材為前季的般尼，本來最初看好可望留級，無奈執行上太理想化，猶如扮到靚靚去打爛仔交，不巧碰上傷兵潮，開壞頭回天乏術，倒是教頭高柏尼隨即轉投拜仁竟順利稱霸德甲，可堪說明一切。此番般尼崔護重來，理應學了乖，但去屆聯賽的超低失球水分嚴重，流失脊骨而換上老弱傷殘，柏加執教往績亦嚇人，唔包艇偷笑。

久違的新特蘭有個富二代好老闆，使錢一直精明不急進，留待升超大破慳囊，可惜略嫌拉雜成軍，一下子太多新兵，不利盡快磨合搶分。3隊中唯獨列斯最有板有眼，增援類型明確，就是高大壯打仔格，正好跟般尼迥異，並且全屬廿六七歲當打之齡，有機會迅速站穩陣腳。

賓福特狼隊大將一去前途堪憂

不過，總得先有人騰出席位，方能讓升班馬留下。高危者當屬賓福特，出售主將卻未見可靠的補充，最搲頭乃擢升死球教練領軍。持續財困的狼隊亦恐再陷護級戰，被迫放走多員具經驗好手後，熱身賽效果如實反映，鋼線生涯會否終須一跌？