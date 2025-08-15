明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

C朗首訪港 隨艾納斯備戰沙超盃

【明報專訊】基斯坦奴朗拿度（C朗） 首訪港！這名40歲葡萄牙隊球星昨午隨沙特聯球隊艾納斯在大雨中抵埗，備戰下周二起在香港大球場舉行的沙特超級盃，吸引不少球迷在酒店外冒雨等候。

今屆沙超盃首度移師香港舉辦，本月19、20日晚上8時在大球場先演兩場4強，分別是艾納斯對伊蒂哈德，以及吉達艾阿里對艾卡迪沙，兩仗勝方將於23日在大球場同一時間會師決賽。此前從未來港的C朗前晚在沙特阿拉伯完成操練後，昨晨隨隊乘私人飛機來港。盛傳轉會的後衛拿樸迪及中場奧達維奧艾美臣沒隨隊，至於將由拜仁慕尼黑轉投艾納斯的翼鋒京士利高文，據報有機會日內抵港匯合新東家。

球迷冒雨守候 C朗「舉V」打單眼

香港昨早先後發出黑色及紅色暴雨警告信號，艾納斯經過約9小時航班亦因而延遲着陸，大軍最終在改發黃雨後抵埗，有安排獻花並在停機坪登上大巴，昨午3時抵達尖沙嘴入住的香港麗晶酒店。酒店外不乏球迷拿傘冒雨守候，C朗、沙迪奧文尼等一眾球星及主教練佐治捷西斯陸續落車，C朗步入酒店前雖未有為球迷簽名，不過面對現場球迷不斷高呼「Viva Ronaldo」、「Siu」，他亦有向球迷「舉V」做勝利手勢及打單眼回應，入酒店後亦有向兩邊圍欄的住客球迷們點頭微笑；球隊傍晚離開酒店，完成在港首課操練。

昨早7時已到酒店外守候的大專生Cris是C朗兼皇家馬德里球迷，他稱已買了下周二及六的門票，期待偶像在大球場入波，帶領艾納斯晉身決賽兼捧盃。他又透露計劃明夏到美國，觀戰可能是C朗最後一屆的世界盃。

上 / 下一篇新聞