C朗首訪港 隨艾納斯備戰沙超盃

今屆沙超盃首度移師香港舉辦，本月19、20日晚上8時在大球場先演兩場4強，分別是艾納斯對伊蒂哈德，以及吉達艾阿里對艾卡迪沙，兩仗勝方將於23日在大球場同一時間會師決賽。此前從未來港的C朗前晚在沙特阿拉伯完成操練後，昨晨隨隊乘私人飛機來港。盛傳轉會的後衛拿樸迪及中場奧達維奧艾美臣沒隨隊，至於將由拜仁慕尼黑轉投艾納斯的翼鋒京士利高文，據報有機會日內抵港匯合新東家。

球迷冒雨守候 C朗「舉V」打單眼

香港昨早先後發出黑色及紅色暴雨警告信號，艾納斯經過約9小時航班亦因而延遲着陸，大軍最終在改發黃雨後抵埗，有安排獻花並在停機坪登上大巴，昨午3時抵達尖沙嘴入住的香港麗晶酒店。酒店外不乏球迷拿傘冒雨守候，C朗、沙迪奧文尼等一眾球星及主教練佐治捷西斯陸續落車，C朗步入酒店前雖未有為球迷簽名，不過面對現場球迷不斷高呼「Viva Ronaldo」、「Siu」，他亦有向球迷「舉V」做勝利手勢及打單眼回應，入酒店後亦有向兩邊圍欄的住客球迷們點頭微笑；球隊傍晚離開酒店，完成在港首課操練。

昨早7時已到酒店外守候的大專生Cris是C朗兼皇家馬德里球迷，他稱已買了下周二及六的門票，期待偶像在大球場入波，帶領艾納斯晉身決賽兼捧盃。他又透露計劃明夏到美國，觀戰可能是C朗最後一屆的世界盃。