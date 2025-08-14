新季港超8．29開鑼 東方碰傑志揭序章

設爭標組挑戰組賽事

今季港超共有10支球隊參與，根據賽程編排，各隊先進行兩循環聯賽，之後根據排名分成各有5隊的爭標組和挑戰組，是港超繼被腰斬的2021／22年球季後，再次採用此賽制。挑戰組煞科日定於明年5月16日，緊接5月17日上演爭標組收官戰。

理文傑志「互換」主場

上季港甲第8名的東區，是今屆唯一「升班馬」，主場定於小西灣運動場。東區首輪在8月31日下午4時，作客深水埗運動場鬥另一區隊九龍城；首場主場賽事則是9月14日下午4時迎戰傑志。上季排第4兼「四大皆空」的傑志，早前因失去主場優先選擇權，傳有意改用啟德青年運動場為主場，惟足總公布「藍鳥」主場為將軍澳運動場，過去沿用將軍澳運動場的理文將改落戶旺角場。然而將軍澳場因翻新跑道關閉，傑志9至12月主場賽事將安排於旺角場上演，至明年1月25日鬥大埔一戰才於將軍澳出擊。傑志昨表示，目前仍積極透過足總向有關機構爭取以啟德青年運動場為主場，故主場賽事比賽場地或有更改。

首周其餘兩仗，冠忠南區將在8月30日下午4時在香港仔運動場迎戰標準流浪；北區則在8月31日下午4時主場鬥港會。盃賽方面，自2016／17年球季停辦聯賽盃，據悉將相隔9年再上演；菁英盃今季則料停辦。

另外，曾在港超任教的江蘇無錫女足主帥「牛丸」陳婉婷，日前被中國足協以發表不負責任評論，被罰禁賽1場及罰款5000元人民幣。