體育

曼聯名宿訪港 教練身分主持港足紅魔梯隊合練 菲爾鍾斯分享減壓心得

【明報專訊】去夏退役的曼聯名宿菲爾鍾斯近日訪港，昨早參與曼聯U16與港足U16聯合操練後受訪，分享成為教練後指導小將如何減壓，並談及「大Sam」艾蘭戴斯等恩師對他的影響。

曼聯U16連續3年訪港一周參與「賽馬會青少年足球精英匯」，周日抵埗後到訪馬會見習騎師學校等，參觀馬房及體驗划龍舟，前日起一連兩日於將軍澳足球訓練中心，分別與超青聯選手隊及港足U16聯合操練，將於明晚8時及下周日晚6時於旺角大球場友賽兩隊。

日前抵港的菲爾鍾斯昨早到場親身指導兩隊U16球員，這名33歲英籍中堅效力曼聯12年，但多年來均受傷患困擾，最終2023年夏天約滿離隊，去年8月正式掛靴。他接受本地傳媒訪問時表示，冀「小紅魔」透過今次出國體驗成長，「他們可了解成為職業球員是怎樣感覺，接觸不同文化、氣候和環境，希望4、5年後能晉升一隊。我認為成為更好的人比做出色的球員更重要」。他稱球員年輕時會經歷很多起伏，憶述自己在母會布力般流浪的青年軍時，為拼命爭取職業合約壓力巨大，「所以我們要幫年輕球員享受足球、相信自己」。

難忘艾蘭戴斯助紓緩處子戰緊張

菲爾鍾斯現持有歐洲足協A級教練牌照，曾領軍曼聯U14及U18。他認為曼聯傳奇教頭費格遜影響至深，稱虧欠他太多，又難忘兩名紅魔前帥尹戈爾的戰術造詣及摩連奴的激情，並不忘提到在效力布力般時期讓他首次上陣的教頭艾蘭戴斯，「我仍記得首為布力般上陣時很緊張，當時教練向我說『無人認識你，老實說也無人在乎，所以踢好踢壞都無所謂』，頓時減輕了我的壓力」。他亦以此寄語艾登希雲等紅魔年輕守將，「要有極強的抗壓能力和自信，盡情發揮」。

讚曼聯今夏3引援「頂級收購」

新一季英超曼聯首仗將於下周日主場大戰阿仙奴，2011年對壘大勝8：2一役正選的鍾斯認為，今夏新兵可為紅魔帶來改變，「球隊循正確方向，班捷文施斯高、馬菲奧斯根夏及麥比奧莫是3筆頂級收購，將在進攻鋒線上展現價值，我很期待曼聯新季首場表現」。

