體育

體壇快訊：日本男籃無緣亞洲盃8強

【明報專訊】日本隊昨在男籃亞洲盃8強附加賽雖有前鋒吉井裕鷹攻入全隊最高16分，但仍以73：97大敗予有5人得分上雙的上屆亞軍黎巴嫩隊，無緣8強，後者將鬥新西蘭隊爭入4強。尋求三連霸的澳洲隊則在首場8強開賽便取得領先，終以84：60大勝菲律賓隊，勇闖4強。

艾卡拉斯辛辛那堤賽晉16強

西班牙籍「世二」好手卡路士艾卡拉斯昨在辛辛那堤網球公開賽男單32強，全場3度打破對方發球局下，直落兩盤淘汰塞爾維亞籍的麥積杜域，取得今季巡迴賽第50勝。女單方面，世界排名第2、3的美籍星將嘉奧芙及波蘭籍名將施維雅達在32強皆因各自對手宣布提前退賽，自動晉級16強。

摩連奴領費倫巴治闖歐聯附

由葡籍名帥摩連奴領軍的土超勁旅費倫巴治，雖日前在歐聯外圍賽第3圈首回合作客1：2落後，昨返主場迎次回合亦被對手先開紀錄，但藉5將各建一功終以5：2大勝有日籍守將渡邊剛梅開二度的荷甲代表飛燕諾，兩回合計反勝6：4晉級，將在附加賽與淘汰尼斯的葡超班霸賓菲加爭入正賽。

卓林普沙特大師賽32強止步

去年底取得香港身分證的桌球「世一」卓林普，前日在沙特大師賽32強先贏一局下被對方連取4局，之後雖追回兩局，但仍以局數3：5反負予英籍球手奧利華賴斯，無緣衛冕。另一「新港人」尼爾羅拔臣則在16強以6：4挫英籍名將沙比晉級，將與另一英將卡達爭入4強。

港棍網球隊戰男子U20世界賽

中國香港棍網球隊將於明起一連10日於韓國出戰四年一度的男子U20世界賽，今屆賽事共20支隊伍參賽，上屆前4名直入8強，其餘16隊分4組，各組前兩名出線後再通過附加賽爭逐餘下8強4席。港隊今屆身處B組，對手依次序是加納、日本及荷蘭隊。

