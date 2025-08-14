報料
體育
2025年8月14日星期四
運用科技超前部署 氣象人員保世運流暢 大賽首應用國家級AI模型 精準研判賽區天氣
白雨露女子桌球主場封后 國家隊累積21金續居首
杜班迪斯再破世績 匈牙利賽6.29米稱王
當拿隆馬證離PSG 投曼城呼聲高
Out Out轉轉
香港金牛挫江西 鎖定NBL常規賽第一
體壇快訊：日本男籃無緣亞洲盃8強
電視精選
曼聯名宿訪港 教練身分主持港足紅魔梯隊合練 菲爾鍾斯分享減壓心得
新季港超8．29開鑼 東方碰傑志揭序章
Out Out轉轉
【明報專訊】（請看附圖）
