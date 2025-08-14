當拿隆馬證離PSG 投曼城呼聲高

暗示離隊非個人意願

明夏約滿的當拿隆馬與PSG續約告吹，加上里爾門將盧卡斯捷華利亞來投，這名意籍門神被主帥安歷基剔出歐超盃對熱刺的名單後，昨發聲明證實將於今夏離隊，並提及「有人決定我不能再成為球隊一員」而感到失望。當拿隆馬2021年夏天由AC米蘭轉投至這支法甲豪門4季，上陣161次有56場零失球，贏得4次法甲冠軍及上季勇奪歐聯等，上周亦入選今年金球獎最後30人候選名單。

多間歐洲傳媒報道，考慮到能夠承擔當拿隆馬的高昂年薪，他最有可能轉戰英超加盟曼城，當事人亦想續戰歐聯，不過要兩隊就轉會費達成協議，同時「藍月」正選門將艾達臣摩拉斯能否轉投加拉塔沙雷，才可令這宗轉會成事。

此外，曼城翼鋒基亞利殊昨落實借至愛華頓一季，設有5000萬鎊（約5.14億港元）買斷條款後，傳主帥哥迪奧拿欲簽皇家馬德里翼鋒洛迪高高斯。另新季英超本周六凌晨開鑼，首輪10仗賽前均會向上月車禍離世的利物浦前鋒迪亞高祖達及其胞弟默哀1分鐘。