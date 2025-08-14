明報新聞網
體育

當拿隆馬證離PSG 投曼城呼聲高

【明報專訊】意大利隊門將基安盧基當拿隆馬被法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）剔出歐洲超級盃名單後，昨發聲明宣布將於今夏離隊。這名26歲門神下一站轉投曼城呼聲最高，但要視乎這支英超勁旅一號門將艾達臣摩拉斯能否轉投土超球隊加拉塔沙雷。

暗示離隊非個人意願

明夏約滿的當拿隆馬與PSG續約告吹，加上里爾門將盧卡斯捷華利亞來投，這名意籍門神被主帥安歷基剔出歐超盃對熱刺的名單後，昨發聲明證實將於今夏離隊，並提及「有人決定我不能再成為球隊一員」而感到失望。當拿隆馬2021年夏天由AC米蘭轉投至這支法甲豪門4季，上陣161次有56場零失球，贏得4次法甲冠軍及上季勇奪歐聯等，上周亦入選今年金球獎最後30人候選名單。

多間歐洲傳媒報道，考慮到能夠承擔當拿隆馬的高昂年薪，他最有可能轉戰英超加盟曼城，當事人亦想續戰歐聯，不過要兩隊就轉會費達成協議，同時「藍月」正選門將艾達臣摩拉斯能否轉投加拉塔沙雷，才可令這宗轉會成事。

此外，曼城翼鋒基亞利殊昨落實借至愛華頓一季，設有5000萬鎊（約5.14億港元）買斷條款後，傳主帥哥迪奧拿欲簽皇家馬德里翼鋒洛迪高高斯。另新季英超本周六凌晨開鑼，首輪10仗賽前均會向上月車禍離世的利物浦前鋒迪亞高祖達及其胞弟默哀1分鐘。

