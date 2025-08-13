體壇快訊：莎芭倫卡史拿闖辛賽16強

韓男籃亞盃8強鬥國家隊

男籃亞洲盃昨續於沙特阿拉伯城市吉達上演，韓國隊在附加賽以99：66大勝關島隊，晉身8強將鬥國家隊；東道主沙特阿拉伯隊則在另一場附加賽戰至加時後以88：95不敵菲律賓隊無緣8強，後者將與劍指三連霸的澳洲隊爭入4強。

鈴木一朗51號水手球衣榮休

美國職棒大聯盟（MLB）球隊西雅圖水手昨宣布，榮休兩名傳奇球星包括蘭迪莊臣及鈴木一朗的51號球衣，兩人日前一同出席水手鬥坦帕灣光芒的開球禮時，51歲日籍名將鈴木一朗在儀式中向61歲的莊臣表謝意，稱對方比自己更早穿上這傳奇號碼，另會方同時宣布於明年為鈴木製銅像。

日本推多頂改革保障拳手

日本職業拳擊協會（JPA）與日本拳擊委員會（JBC）昨召開會議，就日前兩名拳手包括神足茂利及浦川大將在賽後離世提出多項改革措施，包括比賽場地須有救護車長駐、研究如何應對拳手「脫水」以達體重標準的問題，以及檢查一概由電腦斷層掃描改為磁力共振掃描等，以減低拳手意外風險。