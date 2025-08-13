明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

壁將何子樂季軍戰失利 賽後灑淚盼改善場上心態

【明報專訊】成都世界運動會壁球項目昨煞科，港隊一姐何子樂（Tomato）在女單季軍戰以局數0：3不敵西班牙隊球手瑪達杜明基斯，與獎牌擦身而過。她賽後受訪時一度哽咽，坦承自己作為2號種子背負壓力，昨仗受此前4強敗績影響，冀未來嘗試改善場上心態。

何子樂前日於女單4強領先兩局下，以2：3反負法國隊球手瑪莉史堤芬飲恨，昨在季軍戰與西班牙隊的瑪達杜明基斯爭銅牌。她首局力戰至「刁時」先輸10：12，次局打成1：1後連失6分陷被動，再輸一局5：11。這名港隊一姐在第3局狀態下滑，落後1：7時更被對方球拍擊中額頭，須到場邊接受隊醫檢查及敷冰。她4分鐘後重返賽場，獲全場掌聲鼓勵，惟狀態仍受影響，終以2：11吞敗，直落3局飲恨，與獎牌緣慳。

被對手球拍擊中額頭紅腫

賽後何子樂受訪時一度哽咽，終潸然淚下，坦承發揮不夠理想，「可能因我是2號種子，就給自己很大壓力，想用最保守方法去打，留了很多空間給自己，之後又發揮不了訓練時的成果，覺得很可惜」。Tomato認為個人狀態主要受4強敗仗影響，「那場是應該要贏的，實力在對手之上，但現場發揮不出時，對自己很失望，心態就有點崩潰了」。她承認自身心態需再加強，「心態這問題已困擾我很久，不是想做就會做到，但我會努力嘗試去改變。看看可不可以更有自信，或者能參考其他人對自己有一團火，改善在場上的心態和決心」。

何子樂的額頭傷處在賽後肉眼可見發紅發瘀，「它好像很腫，有些凸出來，比賽時被打到那刻真的很痛，之後估計會更腫」。Tomato表示返港後將休息一日，緊接重投訓練以備戰下周二的香港錦標賽，之後將迎職業賽開季，並展望明年征名古屋亞運會再爭獎牌。

上 / 下一篇新聞