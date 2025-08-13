壁將何子樂季軍戰失利 賽後灑淚盼改善場上心態

何子樂前日於女單4強領先兩局下，以2：3反負法國隊球手瑪莉史堤芬飲恨，昨在季軍戰與西班牙隊的瑪達杜明基斯爭銅牌。她首局力戰至「刁時」先輸10：12，次局打成1：1後連失6分陷被動，再輸一局5：11。這名港隊一姐在第3局狀態下滑，落後1：7時更被對方球拍擊中額頭，須到場邊接受隊醫檢查及敷冰。她4分鐘後重返賽場，獲全場掌聲鼓勵，惟狀態仍受影響，終以2：11吞敗，直落3局飲恨，與獎牌緣慳。

被對手球拍擊中額頭紅腫

賽後何子樂受訪時一度哽咽，終潸然淚下，坦承發揮不夠理想，「可能因我是2號種子，就給自己很大壓力，想用最保守方法去打，留了很多空間給自己，之後又發揮不了訓練時的成果，覺得很可惜」。Tomato認為個人狀態主要受4強敗仗影響，「那場是應該要贏的，實力在對手之上，但現場發揮不出時，對自己很失望，心態就有點崩潰了」。她承認自身心態需再加強，「心態這問題已困擾我很久，不是想做就會做到，但我會努力嘗試去改變。看看可不可以更有自信，或者能參考其他人對自己有一團火，改善在場上的心態和決心」。

何子樂的額頭傷處在賽後肉眼可見發紅發瘀，「它好像很腫，有些凸出來，比賽時被打到那刻真的很痛，之後估計會更腫」。Tomato表示返港後將休息一日，緊接重投訓練以備戰下周二的香港錦標賽，之後將迎職業賽開季，並展望明年征名古屋亞運會再爭獎牌。