體育

張溢霖散打摘銀 港隊世運第5牌 放眼月底世界賽再衝金 女將陳紫晴失銅

【明報專訊】成都世界運動會武術散打項目昨於高新體育中心綜合館煞科。港將張溢霖在男子散打70公斤級決賽以1：2惜負韓國隊選手宋基哲摘銀。賽後他承言對未能笑到最後感到可惜，「因為這是距離冠軍最近的一次」，並期望本月底在巴西展開的武術世界賽可再接再厲，尋求突破將獎牌轉為金色。此外，中國香港代表隊連同這面銀牌，今屆累積3金1銀1銅，暫列獎牌榜第20位。

明報記者 許楚雅 成都直擊

張溢霖前晚於4強以2：1擊敗中華台北隊選手張煥宜，晉身昨晚的決賽，與韓國隊選手宋基哲爭奪金牌。這名24歲港將在首個回合以0：5落後，但第二回合表現強勁，以4：1取勝扳平，每當他掀翻對手倒地時，全場掌聲亦此起彼落。張溢霖在決勝的最後一回合遭對方限制陷被動，再輸0：5，大戰3個回合雖以總成績1：2惜負，但首次參加世運會的他即有一面銀牌落袋，助港隊今屆獎牌總數增至3金1銀1銅。

稱美中不足 冀以銀牌作推動

賽後張溢霖向本報表示，今屆最終以銀牌作結「美中不足」，「因為這是距離冠軍最近的一次，很可惜每次都是摔法方面失分，差一步就完成了夢想，有點可惜」。他又指今次雖摘銀而回未竟全功，但仍收穫良多，希望以此給予自己更多動力，未來再向金牌進發，「因為每次都是銀牌或銅牌，我都想可以突破自己拿到金牌，所以兩周後的世界賽，看看能否突破我的極限，打破獎牌顏色的限制」。

至於另一名首戰世運會的港隊女將陳紫晴，昨晚較早時間出戰女子散打60公斤級季軍戰。雖然有「半個主場」之利下獲全場觀眾打氣，但面對身高優勢略勝一籌的伊朗隊選手施美露美，最終力戰下以0：2告負，失落銅牌。

由於今屆世運會不設56公斤，過往在國際賽參戰此級別的陳紫晴，賽後表示首度越級挑戰60公斤級賽事，能與實力強勁對手切磋已是很寶貴的經驗，「比起平時比賽我更加放開發揮，但水平跟她們仍有差距，回去也會好好訓練」。

港隊獎牌榜排第20 國家隊居首

今屆世運會尚餘5個比賽日，港隊截至昨日累積3金1銀1銅續寫隊史最佳，暫列獎牌榜第20位。而壓軸為港隊出戰的是關竣仁，他將在明日起出戰FPV競速無人機項目。至於在獎牌榜居首的是國家隊，暫取18金6銀2銅，隨後的分別是德國及意大利隊。

