報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年8月13日星期三
張溢霖散打摘銀 港隊世運第5牌 放眼月底世界賽再衝金 女將陳紫晴失銅
壁將何子樂季軍戰失利 賽後灑淚盼改善場上心態
葉建寧桌球混合中式八球8強止步
修頓不符NBL要求 金牛另覓場地迎季後賽
體壇快訊：莎芭倫卡史拿闖辛賽16強
電視精選
PSG熱刺爭首奪歐超盃 當拿隆馬被剔出大軍勢出「門」
C朗求婚成功 結束9年愛情長跑
Out Out轉轉
曼聯推第三作客戰衣 致敬上世紀國內雙冠
Out Out轉轉
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
張溢霖散打摘銀 港隊世運第5牌 放眼月底世界賽再衝金 女將陳紫晴失銅
壁將何子樂季軍戰失利 賽後灑淚盼改善場上心態
葉建寧桌球混合中式八球8強止步
修頓不符NBL要求 金牛另覓場地迎季後賽
體壇快訊：莎芭倫卡史拿闖辛賽16強
電視精選
PSG熱刺爭首奪歐超盃 當拿隆馬被剔出大軍勢出「門」
C朗求婚成功 結束9年愛情長跑
Out Out轉轉
曼聯推第三作客戰衣 致敬上世紀國內雙冠
張溢霖散打摘銀 港隊世運第5牌 放眼月底世界賽再衝金 女將陳紫晴失銅
壁將何子樂季軍戰失利 賽後灑淚盼改善場上心態
葉建寧桌球混合中式八球8強止步
修頓不符NBL要求 金牛另覓場地迎季後賽
體壇快訊：莎芭倫卡史拿闖辛賽16強
電視精選
PSG熱刺爭首奪歐超盃 當拿隆馬被剔出大軍勢出「門」
C朗求婚成功 結束9年愛情長跑
曼聯推第三作客戰衣 致敬上世紀國內雙冠
prev
next