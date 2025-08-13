PSG熱刺爭首奪歐超盃 當拿隆馬被剔出大軍勢出「門」

巴黎聖日耳門vs.熱刺 now643台 明晨03：00直播

當拿隆馬上季助PSG揚威歐聯、法甲和法國足總盃，美中不足的是上月中在世界冠軍球會盃決賽不敵車路士未能榮膺「四冠王」，其後只餘1年合約的他傳言有離心，而PSG日前斥資約4000萬歐元（約3.6億港元），從另一法甲球隊里爾簽入門將盧卡斯捷華利亞，以及將當拿隆馬踢出歐超盃大軍的舉動，令轉會市場專家羅曼奴相信兩陣營已決裂。

僅餘1年約 曼聯車路士垂青

據法媒報道，當拿隆馬目前亟欲離開PSG，而英超是其心儀聯賽，但下一站料不會是曼城、利物浦和阿仙奴，能有機會水到渠成勢只有曼聯或車路士，事關「紅魔」正選門將奧拿拿在上月訓練時拉傷大腿，導致缺席季前熱身賽；而「藍戰士」一號門將羅拔山齊士亦如奧拿拿般表現欠穩，故此目前估計身價為4000萬歐元的當拿隆馬會是兩軍理想選擇。當拿隆馬出身於AC米蘭青訓，2021年轉會PSG，過去4季為球隊上陣161次，奪得包括歐聯和法甲在內多達10個錦標。另PSG已從般尼茅夫簽入22歲的烏克蘭國腳中堅薩巴尼爾，基本轉會費是6300萬歐元（約5.7億港元），另加300萬歐元（約2700萬港元）浮動條款，合約為期5年。

熱刺缺8將 傳斟曼城翼鋒沙雲奴

軍情方面，PSG明晨歐超盃鬥熱刺除當拿隆馬外，只缺停賽的新星祖奧尼維斯，其中場位置勢由薩伊艾美利頂上，而攻堅重責勢續落在基華拉斯基利亞、迪斯亞杜伊及奧士文尼迪比利身上。上季歐霸冠軍熱刺則至少有8將避戰，但勝在季前熱身賽6戰取得2勝3和1負，其間來自韋斯咸的新兵翼鋒古達斯的表現也可圈可點。熱刺雖在今夏最後一場友賽以0：4慘負拜仁慕尼黑，但新帥法蘭克說：「經歷連場比賽後，己隊有6天時間備戰PSG，毫無疑問，我們已準備就緒。」另據英國廣播公司（BBC）報道，若正尋求孫興慜接班人的熱刺能斥資逾5000萬鎊（約5.3億港元），便很有機會收購曼城翼鋒沙雲奴。