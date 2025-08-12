明報新聞網
體育

水晶宮贏12碼首奪盾 史諾憂利物浦守力礙衛冕英超

【明報專訊】英格蘭社區盾昨在溫布萊球場上演，上屆英超冠軍利物浦雖有新兵伊基迪基及謝利美費林邦同取加盟後首個入球，但上屆足總盃盟主水晶宮在末段逼和2：2之餘，更於互射12碼階段險勝3：2，首奪這項賽事錦標。「紅軍」主帥史諾賽後總結球隊季前熱身賽防守力弱，爭取蟬聯聯賽冠軍存暗湧。

利物浦兩新兵開齋 無助疲弱防線

利物浦開賽僅4分鐘便由掛帥的新兵法籍前鋒伊基迪基開齋，他於禁區頂接應另一新兵中場科利安華迪斯助攻勁射打開紀錄。17分鐘，水晶宮藉鋒將伊斯美拿沙亞在禁區內博得敵衛華基爾雲迪積克犯規獲12碼，其法籍前線拍檔桑馬迪達操刀射入扳平。不過「紅軍」4分鐘後由另一新兵翼衛謝路美費林邦在右路傳中變入球再度領先，亦是他來投後的處子入球。77分鐘，水晶宮鋒將伊斯美拿沙亞建功再度扳平2：2完場，須以互射12碼決勝負。

水晶宮雖有伊比爾治伊斯及波拿蘇沙射失，但利物浦有穆罕默德沙拿、阿歷斯麥亞里士打及哈維艾利洛均告「宴客」，最終水晶宮在極刑戰險勝3：2，隊史首奪社區盾。英超將在周六凌晨開鑼，由利物浦主場迎戰般尼茅夫。

利物浦今夏聚焦前線增兵，立竿見影的是連同社區盾在內的7場季前比賽入22球，但當中只有一場不失，其餘6場共失11球，主帥史諾說：「己隊上季英超兩碰水晶宮只入1球，現在創造入球能力增強了，來季進攻會比上季強。不過，若欲衛冕英超，始終須做好防守。現在重要工作是在攻守方面取得平衡。」利物浦上季聯賽入86球乃各隊之冠，而失41球則僅次於亞軍阿仙奴。

水晶宮上訴被駁回 降格戰歐協聯

利物浦隊長華基爾雲迪積克對失落社區盾感失望，並說：「這是一場決賽，但我們落敗，所以並非好開始，須知未來一季的比賽會是張力十足的。」另兩軍賽前為上月車禍喪生的前隊友迪亞高祖達默哀1分鐘期間，水晶宮球迷卻報以噓聲，結果球證疑為避免尷尬提早結束儀式。

此外，體育仲裁法庭駁回水晶宮被禁參加歐霸的上訴，落實該支英格蘭足總盃冠軍球隊「降格」出席歐洲協會聯賽，而且要由附加賽踢起，並確認諾定咸森林遞補獲得歐霸資格。

