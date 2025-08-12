報料
體育
2025年8月12日星期二
張溢霖闖散打決賽 今爭港隊世運第4金 陳紫晴轉戰銅牌賽 壁將何子樂反負無緣女單決賽
葉建寧桌球混合中式八球晉級 今鬥印度球手爭入4強
全運群眾保齡決賽下周五啟德開打 退役港將組隊主場出擊 盼放鬆心情爭上頒獎台
艾卡拉斯辛賽驚險過關 「如坐過山車」
體壇快訊：楊文學膺NBL明星賽MVP
水晶宮贏12碼首奪盾 史諾憂利物浦守力礙衛冕英超
莫迪歷米蘭地標戰慘負車路士
Out Out 轉轉：丹祖馬（荷蘭籍前鋒）
足壇快遞：巴塞破科木奪甘柏盃
【明報專訊】（請看附圖）
