體壇快訊：楊文學膺NBL明星賽MVP

中華台北闖男籃亞盃8強

分組賽2勝1負獲D組次名的中華台北隊，昨在男籃亞洲盃8強附加賽面對C組第3名的約旦隊，憑包括攻入全隊最高18分的後備兵賀丹等共4人得分上雙，以78：64輕取罰球命中率僅有48%的約旦隊晉級，將與伊朗隊爭入4強，後者在最後一輪分組賽以82：43大勝敘利亞隊，奪得三連捷B組首名出線。

張本智和橫濱賽挫王楚欽稱王

世界排名第2的國家隊星將王楚欽昨雖在WTT橫濱乒乓冠軍賽男單4強直落4局淘汰瑞典隊球手摩賈德，但決賽以局數2：4不敵日本隊好手張本智和屈居亞軍。女單方面，國家隊「世一」名將孫穎莎在4強「中國內訌」局數4：1挫石洵瑤後，決賽以局數2：4負另一同袍陳幸同摘銀。

U20欖球港隊亞賽穿金戴銀

一連兩日的亞洲U20七人欖球賽前日在印度比哈爾邦煞科，中國香港男子代表隊雖僅以2勝1負的成績於小組以次名晉級，但4強淘汰馬來西亞隊後再在決賽以33：0擊敗斯里蘭卡隊奪冠兼報分組賽一敗之仇。首名出線的女子港隊則在4強挫烏茲別克隊後，在決賽以21：29惜負國家隊摘亞。

港女隊戶外羽賽奪第2冠

一連3日的世界羽聯亞太區戶外羽毛球錦標賽前日在馬來西亞波德申煞科，中國香港代表隊在女子三打三決賽派出陳虹蓉、胡依廷、張櫻美、袁倩瀅，以直落3局擊敗印尼隊，繼日前團體接力賽後再收下今屆第2個冠軍。男子三打三方面，港隊則在決賽以局數2：3惜負印尼，屈居亞軍。

港首辦國際象棋業餘亞洲賽 4組躋前10

國際象棋業餘亞洲賽今屆首在香港舉辦，本月1日起一連9日於新蒲崗東華三院東蒲胡李名靜體育館舉行及上周六落幕，吸引近30個國家及地區逾400名業餘棋手參與，人數打破歷屆紀錄。港隊在4個組別躋身前10名，國家隊獲2銀，菲律賓隊以3金3銀 3銅成為大贏家。中國香港國際象棋總會榮譽會長高鼎國說，賽事為本地棋手提供備戰年底全運會的訓練機會，並透露12月將辦香港國際象棋世界公開賽。