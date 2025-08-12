全運群眾保齡決賽下周五啟德開打 退役港將組隊主場出擊 盼放鬆心情爭上頒獎台

今屆全運群眾賽事首加入保齡球項目，下周五起一連3日於啟德零售館保齡球中心Top Bowl舉行，首日上演個人賽，次日為12局的雙人賽，最後一日為18局的5人隊際賽，3項賽事均有分男、女子組，根據總分定名次。

港隊早前4月透過3日甄選賽，在77支男子隊及18支女子隊中，遴選出5男5女各組一隊代表香港出戰全運，與全國省市及澳門多隊較量。10名港隊成員分別為麥卓賢、甘兆麟、謝仲賢、謝樂生及黃子維；陳淑嫻、李詠茵、吳紫燕、梁芝榕及譚舜而，除了謝樂生為現役港青隊代表，其餘都是已退役的前港隊成員，遴選後每周至少一起訓練兩次。

麥卓賢與隊友默契足 自信爭三甲

31歲的麥卓賢參加過3屆亞運等大賽，更是2017年世界賽3人賽冠軍，去年退役後仍持續參與本地聯賽，「以前參加亞運壓力大，贏唔到獎牌可能項目資助就無，每格波都像一定要全中，放鬆唔到去打。現以退役運動員身分比賽像來練波，也有經驗如何面對壓力和控制情緒」。他跟兩名隊友甘兆麟與謝仲賢自14、15歲時已合作，為港隊分別贏得亞青賽及亞洲賽金牌，「我們熟悉對方性格，知道比賽時如何配合，而且隊伍自參賽後都有打聯賽，默契一直夾開，所以3個項目都有信心爭前3名」；退役逾5年的吳紫燕也期待參與全運，「我覺得幾有趣，因為我們都好耐無打過正式賽事，今次重新組隊大家都想再次踏上頒獎台，同時想重拾姊妹情懷一起追夢」。