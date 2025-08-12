明報新聞網
體育

葉建寧桌球混合中式八球晉級 今鬥印度球手爭入4強

【明報專訊】中國香港代表團昨在成都世界運動會除了出戰壁球及武術項目外，前日才25歲的桌球男將葉建寧亦在混合中式八球首圈，以局數5：2淘汰荷蘭隊女球手Tamara Rademakers，今與印度代表爭入4強。至於蘇文欣及房薇薇則皆於女子6個紅球小組賽止步，無緣晉級4強。

蘇文欣房薇薇6個紅球小組賽止步

早前成為本港首名中式桌球國際賽冠軍得主的葉建寧，昨在首圈以局數5：2擊敗43歲的Tamara Rademakers，8強對手將是38歲男球手Shivam Arora。

另邊廂，前日已奪得分組賽兩連捷的蘇文欣，在6個紅球A組最後一輪分組賽，以局數1：2不敵19歲泰國隊球手Narucha Phoemphul，小組賽結果取得2勝1負；隊友房薇薇則在B組最後兩戰同以局數0：2負蒙古及泰國隊代表，吞下三連敗，雙雙未能出線。而同參賽的國手白雨露在B組獲2勝1負，次名晉級今早上演的4強。

定向港隊第13名完成 瑞士奪冠

定向賽事方面，由文穎、朱映柔、區皓翹及馬樂軒組成的港隊昨在混合短距離接力決賽，以1小時12分42秒獲第13名完賽。瑞士隊則以58分04秒奪冠，今屆世運會單計定向項目已累積4金1銀的成績；瑞典及捷克隊分別摘得銀、銅牌。

