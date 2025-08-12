明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

張溢霖闖散打決賽 今爭港隊世運第4金 陳紫晴轉戰銅牌賽 壁將何子樂反負無緣女單決賽

【明報專訊】成都世界運動會昨於高新體育中心上演多個項目4強，其中港將張溢霖於武術男子散打70公斤級，以2：1擊敗中華台北隊選手張煥宜，強勢打入今晚決賽為港隊衝擊今屆第4面金牌；港壁「一姐」何子樂則在壁球女單4強領先兩局下，以2：3反負法國隊球手瑪莉史堤芬飲恨，今與西班牙隊球手瑪達杜明基斯爭銅牌。

明報記者 許楚雅 成都直擊

成都世運會昨晚於高新體育中心綜合館上演武術散打賽事。張溢霖在男子散打70公斤級4強對中華台北隊的張煥宜，首回合以5：0大勝，第2回合兩人不分上下，張因消極5秒技術犯規被勸告一次，判對手獲勝。不過張溢霖第3回合沉着應戰再贏4：1，局數贏2：1晉身決賽，今晚9時10分將與韓國隊選手宋基哲爭金牌。

張：距世界冠軍最接近一次

張溢霖賽後向本報稱，此前在世界盃曾戰勝過這名中華台北隊選手，因而增添信心，惟承認首兩日發揮未算滿意，「可能太多觀眾有些主場壓力，想打得好點時反而會急。狀態沒平時在香港訓練好，打出來有點亂，希望打完決賽後可以放肆吃東西，我便能恢復平時狀態」。他提及曾數次跟決賽對手宋基哲一同訓練，但未有在實戰交手，故將增加體能訓練，冀以更好狀態衝擊金牌，「知道他有身高優勢，是個很強的對手，所以要聽教練安排的戰術來打。絕對要有信心，因為今次是距離世界冠軍最接近的一次！希望為香港拿到第4面金牌」。

至於首次參加世運的陳紫晴，昨晚在女子散打60公斤級4強，兩回合均以0：2不敵越南隊選手Thi Thu Thuy Nguyen，今晚7時10分轉戰銅牌賽對伊朗隊的Soheila Mansourian Semiromi。陳紫晴賽後提及，因世運沒有56公斤級別，今次首度越級挑戰60公斤級賽事，對在首個賽日能贏一場已很意外，「我的體重和力量未必夠，都是抱着『以賽代練』心態一步一步走，沒有太大壓力，是好好學習的機會」。

何子樂激戰54分鐘負瑪莉史堤芬

另邊廂，港壁「一姐」何子樂昨於高新體育中心全民健身館出戰4強對瑪莉史堤芬，首局險勝11：9先拔頭籌，次局乘勢追擊大勝11：1，惟及後她受對手戰術干擾影響，連輸兩局7：11被扳平局數。決勝局雙方初段打和3：3後，瑪莉史堤芬連取4分拉開差距，何子樂在全場觀眾熱烈打氣聲中絕地反擊，將比數追至9：10，但最後關頭被對手再取1分終負9：11，惡鬥54分鐘以局數2：3 止步4強。有入場觀戰這仗的日本隊球手渡邊里美，以頭號種子身分在另一場4強直落3局輕取瑪達杜明基斯，今日決賽將與瑪莉史堤芬爭金牌。

13歲國手殷子媛晉遺材安慰賽決賽

另外，今屆世運會最年輕選手、國家隊13歲壁球手殷子媛，在女單遺材安慰賽4強以局數3：0擊敗羅馬尼亞隊的約希素，晉身今早遺材賽決賽對日本隊的杉本梨沙。

上 / 下一篇新聞