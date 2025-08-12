張溢霖闖散打決賽 今爭港隊世運第4金 陳紫晴轉戰銅牌賽 壁將何子樂反負無緣女單決賽

明報記者 許楚雅 成都直擊

成都世運會昨晚於高新體育中心綜合館上演武術散打賽事。張溢霖在男子散打70公斤級4強對中華台北隊的張煥宜，首回合以5：0大勝，第2回合兩人不分上下，張因消極5秒技術犯規被勸告一次，判對手獲勝。不過張溢霖第3回合沉着應戰再贏4：1，局數贏2：1晉身決賽，今晚9時10分將與韓國隊選手宋基哲爭金牌。

張：距世界冠軍最接近一次

張溢霖賽後向本報稱，此前在世界盃曾戰勝過這名中華台北隊選手，因而增添信心，惟承認首兩日發揮未算滿意，「可能太多觀眾有些主場壓力，想打得好點時反而會急。狀態沒平時在香港訓練好，打出來有點亂，希望打完決賽後可以放肆吃東西，我便能恢復平時狀態」。他提及曾數次跟決賽對手宋基哲一同訓練，但未有在實戰交手，故將增加體能訓練，冀以更好狀態衝擊金牌，「知道他有身高優勢，是個很強的對手，所以要聽教練安排的戰術來打。絕對要有信心，因為今次是距離世界冠軍最接近的一次！希望為香港拿到第4面金牌」。

至於首次參加世運的陳紫晴，昨晚在女子散打60公斤級4強，兩回合均以0：2不敵越南隊選手Thi Thu Thuy Nguyen，今晚7時10分轉戰銅牌賽對伊朗隊的Soheila Mansourian Semiromi。陳紫晴賽後提及，因世運沒有56公斤級別，今次首度越級挑戰60公斤級賽事，對在首個賽日能贏一場已很意外，「我的體重和力量未必夠，都是抱着『以賽代練』心態一步一步走，沒有太大壓力，是好好學習的機會」。

何子樂激戰54分鐘負瑪莉史堤芬

另邊廂，港壁「一姐」何子樂昨於高新體育中心全民健身館出戰4強對瑪莉史堤芬，首局險勝11：9先拔頭籌，次局乘勢追擊大勝11：1，惟及後她受對手戰術干擾影響，連輸兩局7：11被扳平局數。決勝局雙方初段打和3：3後，瑪莉史堤芬連取4分拉開差距，何子樂在全場觀眾熱烈打氣聲中絕地反擊，將比數追至9：10，但最後關頭被對手再取1分終負9：11，惡鬥54分鐘以局數2：3 止步4強。有入場觀戰這仗的日本隊球手渡邊里美，以頭號種子身分在另一場4強直落3局輕取瑪達杜明基斯，今日決賽將與瑪莉史堤芬爭金牌。

13歲國手殷子媛晉遺材安慰賽決賽

另外，今屆世運會最年輕選手、國家隊13歲壁球手殷子媛，在女單遺材安慰賽4強以局數3：0擊敗羅馬尼亞隊的約希素，晉身今早遺材賽決賽對日本隊的杉本梨沙。