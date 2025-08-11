日足壇巨人釜本邦茂病逝享年81 曾領日本奧運摘銅 隊史入球紀錄至今未破

據共同社報道，釜本邦茂昨晨在大阪府內的醫院因肺炎離世，享年81歲，家屬擬低調處理身後事，計劃日後舉辦告別儀式。在京都市出生的釜本早於學界已踢出名堂，1967年加盟日本球會洋馬柴油機（大阪櫻花前身）並效力長達17年至掛靴，共為球會在當時頂級聯賽JSL上陣251場入202球，其間七膺年度神射手及最佳球員，並助球隊三奪聯賽冠軍及兩奪日本天皇盃。

釜本在1964年至1977年間代表日本隊上陣76場入75球，至今仍是隊史射手王，較次席的三浦知良多20球。他亦曾代表藍武士出戰兩屆奧運，包括在1964年東京奧運主場助球隊踢至8強，以及在1968年墨西哥奧運助球隊摘下隊史最佳的銅牌成績，他更在6場比賽攻入7球成為神射手。釜本退役後曾任大阪飛腳主帥，其後曾出任日本足協副會長，並一度投身政壇成為日本參議員並出任勞動總括政務次官。2005年他獲日本足協選入日本足球名人堂。

日本兩拳手賽後傷腦術後不治

另外，日本拳壇近日連傳噩耗。超羽量級的神足茂利與輕量級的浦川大將，皆於本月2日在東京後樂園大廳各自完成比賽後，因腦部受傷入院做手術，其後分別於上周五及六不治離世，同樣終年28歲。