武術港隊攜雙金凱旋 沈曉榆：奪冠肯定訓練成果

武術港隊前日在成都世運會先由楊頌熹在男子太極拳太極劍全能稱王，再由沈曉榆於女子長拳劍術槍術全能封后，助港隊累積3金突破歷屆最佳金牌成績。二人昨午返港，沈曉榆表示早前在亞洲賽失利令今次比賽份外緊張，尤如發了一場夢，稱這面金牌是肯定自己過往訓練的成果，並透露將短休一天後重投訓練，備戰兩周後在巴西舉行的武術世界賽。

楊頌熹先做物理治療再備世界賽

至於楊頌熹則認為今次是明年名古屋亞運前的一場很好的測試，以確定自己能否達到頂級運動員的要求，尤其在心態上能否承受高壓。他又透露自身有不同傷患，將在港做物理治療後再備戰世界賽。

另外，今屆世運會出戰女子6個紅球的桌球港將房薇薇及蘇文欣，昨迎首個比賽日，其中房薇薇在B組首擊惡鬥國家隊名將白雨露，終以局數1：2告負，今將轉戰蒙古及泰國隊選手爭出線。而蘇文欣則在A組首兩輪同以局數2：1力克印度及比利時隊對手，今將在末輪鬥泰國隊球手爭入4強。

定向項目方面，港將文穎及朱映柔昨於女子短距離分列第26及30名完賽；區皓翹及馬樂軒則在男子短距離分別位居第34及36名。