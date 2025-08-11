鄭俊軒尾波衝浪掛銅 港隊世運第4牌 何子樂壁球女單闖4強距獎牌一步遙 3隊友8強下馬轉戰遺材賽

明報記者 許楚雅 成都直擊

25歲滑水港將鄭俊軒今屆初征世運會出戰男子尾波衝浪項目。他在早前的初賽以37.67分排小組第3出線後再於準決賽第二組以第3名殺入決賽。

鄭俊軒首戰大賽 盼藉獎牌增信心

鄭俊軒昨午出戰決賽終取下59分，喜獲一面銅牌；金、銀牌得主分別是美國隊的積林拔及國家隊的莊天才。鄭俊軒接受本報訪問時直言對成績感驚喜，「原本目標是入決賽，這面獎牌對我來說是額外收穫」。他坦承在這3日發揮中以昨日表現最佳，但承認仍未發揮出最佳表現，「只發揮出平常練習的六成左右，有兩三個動作在比賽中沒做出來，有少少遺憾」。

昨日成都市區迎來大暴雨，滑水項目因在城郊的三岔湖馬鞍山賽場舉行，未受暴雨影響。鄭俊軒指因為微雨令氣溫下降，反而更有利發揮，「我覺得今（昨）日天氣是這幾天中較好的，前幾日太陽很猛，水溫較高，今（昨）日水溫較涼快，是舒適的溫度」。

港隊暫奪3金1銅 獎牌榜位列12

今次是鄭俊軒生涯首戰大型綜合運動會，他希望藉這面銅牌勇往直前，「因我在今年的表現和成績都不是很好，這面獎牌給我信心去準備之後的比賽，也希望在國際賽拿到好成績」。他戰畢此戰後將逗留至世運會尾聲才返港，直言期待這幾日能好好體驗當地飲食及文化，「想吃吃麻辣火鍋！因為比賽期間一直都不敢吃。另有一隻熊貓『福寶』很可愛，很想去看看」。

至於港隊女將伍慕虹同日在女子尾波衝浪決賽以39.33分位居第4名，以3.67分之差僅負季軍韓國隊選手Joohee Moon無緣獎牌。港隊在今屆世運會累積3金1銅，在獎牌榜暫列第12位。

壁球方面，港隊「一姐」何子樂昨在女單8強直落3局11：3、11：7、11：5擊敗瑞士隊的仙迪美路，距獎牌差一步，今將鬥法國隊球手瑪莉史堤芬爭入決賽。其隊友李嘉兒昨則力戰下以局數2：3不敵西班牙隊的瑪達杜明基斯，無緣4強。

至於港將劉子均則在壁球男單8強以直落3局不敵哥倫比亞隊的盧狄高斯。另一港將梁子軒亦在另一場8強以局數0：3負予世界排名第16的瑞士隊好手史甸文，梁賽後向本報表示，今次世運會整體發揮不錯，惜面對實力強勁對手無法笑到最後，「此仗每次前半局很多分數是咬住的，都是去到局尾就被拉開，後場也是被他壓住打，變相沒那麼多機會得分」。他賽後也與教練檢討長達12分鐘，並承認對未能爭牌「有點失望」。兩名男將將連同李嘉兒轉戰遺材賽，爭取以較佳排名作結。