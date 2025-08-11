明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：林浩朗會長盃男花掄元

【明報專訊】一連兩日的會長盃劍擊賽昨在香港公園體育館煞科，18歲小將林浩朗在男花決賽以15：13挫梁千雨奪冠；吳佳蔚則在女子花劍決賽以15：11力克關渝澄成功衛冕。佩劍方面，18歲小將何柏霖與劉綺程分別在男、女子組決賽稱王封后。

港女足U20亞盃外出局

中國香港女子足球代表隊昨在越南河內舉行的2026年U20亞洲盃外圍賽B組末輪面對新加坡隊，在24分鐘先輸一球下，憑梁匡蕎在1分鐘後扳平之餘，這名鋒將其後於46及62分鐘再建兩功，個人連中三元下領銜以3：1反勝，3戰得6分居次，以得失球差無緣以最佳次名出線。

澳洲男籃首名闖亞盃8強

在沙特阿拉伯城市吉達上演的男籃亞洲盃昨演分組賽煞科戰，力爭三連霸的澳洲隊在5人得分雙位數下，以110：82大勝卡塔爾隊，在A組3戰全勝首名直入8強，將鬥沙特阿拉伯與菲律賓隊的勝方。至於中華台北隊在D組榜首戰以78：118大敗予新西蘭隊，將轉戰附加賽鬥約旦隊爭入8強。

西部聯遭吊銷參賽資格決上訴

上季澳職常規賽排第3的西部聯日前據報擬拖欠職球員薪金，被澳洲足總吊銷球隊澳職男、女子聯賽的參賽資格，並表示根據條例設立的獨立機構已召開會議，裁定西部聯未能滿足獲得聯賽許可的標準，球會已表明將會上訴。

國家隊攬橫濱賽女單4強席

世界一姐的國家隊名將孫穎莎昨在WTT乒乓球橫濱冠軍賽女單8強，以直落4局輕取日本隊的大藤沙月，連同隊友石洵瑤、陳幸同及王藝迪同在8強獲勝，令國家隊包辦4強席位。世界排名第2的國手王楚欽則於男單8強以局數4：1挫另一日本隊好手戶上隼輔晉級。

上 / 下一篇新聞