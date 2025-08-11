體壇快訊：林浩朗會長盃男花掄元

港女足U20亞盃外出局

中國香港女子足球代表隊昨在越南河內舉行的2026年U20亞洲盃外圍賽B組末輪面對新加坡隊，在24分鐘先輸一球下，憑梁匡蕎在1分鐘後扳平之餘，這名鋒將其後於46及62分鐘再建兩功，個人連中三元下領銜以3：1反勝，3戰得6分居次，以得失球差無緣以最佳次名出線。

澳洲男籃首名闖亞盃8強

在沙特阿拉伯城市吉達上演的男籃亞洲盃昨演分組賽煞科戰，力爭三連霸的澳洲隊在5人得分雙位數下，以110：82大勝卡塔爾隊，在A組3戰全勝首名直入8強，將鬥沙特阿拉伯與菲律賓隊的勝方。至於中華台北隊在D組榜首戰以78：118大敗予新西蘭隊，將轉戰附加賽鬥約旦隊爭入8強。

西部聯遭吊銷參賽資格決上訴

上季澳職常規賽排第3的西部聯日前據報擬拖欠職球員薪金，被澳洲足總吊銷球隊澳職男、女子聯賽的參賽資格，並表示根據條例設立的獨立機構已召開會議，裁定西部聯未能滿足獲得聯賽許可的標準，球會已表明將會上訴。

國家隊攬橫濱賽女單4強席

世界一姐的國家隊名將孫穎莎昨在WTT乒乓球橫濱冠軍賽女單8強，以直落4局輕取日本隊的大藤沙月，連同隊友石洵瑤、陳幸同及王藝迪同在8強獲勝，令國家隊包辦4強席位。世界排名第2的國手王楚欽則於男單8強以局數4：1挫另一日本隊好手戶上隼輔晉級。