黃澤林辛賽次圈止步 兩盤負坎伯特 無緣看齊千分賽個人最佳

世界排名第177位的黃澤林在辛辛那堤網球公開賽由外圍賽打起，首兩圈分別直落兩盤淘汰阿根廷籍球手祖安謝倫杜洛及日本籍好手望月慎太郎，年內第4次出席ATP千分級大師賽正賽。日前黃澤林再於正賽首圈再下一城，僅花55分鐘便直落兩盤擊敗世界排名42位的法籍球手佩利卡特。惟來到昨晨的次圈惡鬥世界第25位、20號種子的法國二哥坎伯特，首盤戰至第4局率先被破發球局，其後未能平反下先輸一盤3：6。

次盤黃澤林在首局遭坎伯特多次化解發球威力兼打出3次致勝分下，再度被破發陷劣勢。戰至第10局Coleman一度領先40：30首取破發機會，但最終未能把握並戰至刁時告負，終以4：6再輸一盤，力戰1小時6分鐘後直落兩盤飲恨，無緣追平今年3月在邁阿密公開賽締造的個人ATP千分級賽最佳32強成績。

史拿59分鐘晉次圈個人最快

至於意籍世界一哥史拿則在辛辛那堤賽次圈僅花59分鐘直落兩盤6：1輕取哥倫比亞籍球手加蘭晉級，寫個人年內最快贏波紀錄，將與加拿大籍的加比爾迪亞路爭入16強。

另外，去年掛拍的39歲西班牙籍名宿拿度昨迎喜訊，公布上周四愛妻為其誕下次子米基爾（Miquel）。