陳延澤全港賽奪雙冠 男單退李卓耀男雙偕鄒軒朗登頂 鄧謝配三連霸

【明報專訊】全港羽毛球錦標賽高級組決賽昨在灣仔伊利沙伯體育館上演，其中陳延澤在男單決賽以直落兩局擊敗世界排名第13位的港隊「一哥」李卓耀奪冠，他隨後再與拍檔鄒軒朗在男雙決賽同樣直落兩局勝出，榮膺今屆雙冠王。港隊星級混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪則於決賽以局數2：1反勝「情侶檔」李卓耀／呂樂樂，第6次掄元兼取三連霸。

陳延澤昨在男單決賽鬥李卓耀先贏首局15：10，次局以「刁時」18：16再下一城，終直落兩局勝出；陳延澤其後伙拍鄒軒朗轉戰男雙決賽，同樣直落兩局15：11、15：5力挫吳柏諭／符傳寶，陳同時收穫個人今屆第2冠。

李卓耀失兩冠 盼調整心態戰世界賽

對於第4次奪得全港賽男單冠軍，26歲的陳延澤坦言今次勝利別具意義，是他首在伊館兼有觀眾入場下奪冠，「過去3次都是閉門進行，這次能在現場觀眾支持下比賽是次非常寶貴的經驗」。形容自己今季表現飄忽的李卓耀表示，本月底在巴黎的世界賽目標是贏得獎牌或冠軍，「逐步調整心態、思想、準備及飲食等，希望每天做好每一件事」。

另一場焦點賽事，世界排名第5的鄧俊文／謝影雪在混雙決賽面對男單摘亞的李卓耀與女友呂樂樂，後者首局以15：12先拔頭籌，惟鄧謝配次局表現回穩，以15：12扳平，之後決勝局再以15：11勝出，反勝局數2：1，第6度奪冠。被問及備戰世界賽狀况，這對應屆亞洲賽冠軍組合均表示現階段需在心態上調整，注重享受比賽與穩定發揮，「亞洲賽對我們來說是個很開心的冠軍，而且給予我們更大推動力，可以再打多一至兩年」。

女子組方面，呂樂樂／曾曉昕在女雙決賽以直落兩局15：1、15：3輕取鄧灝琳／林雪庭，這是她們合作以來首次在全港賽封后；將一星期後才踏入15歲的小將葉心悠則在女單決賽以局數2：1反勝梁珈穎。

另外，港隊前日在馬來西亞波德申上演的世界羽聯亞太區戶外羽毛球錦標賽決賽，以60：32挫印尼隊勇奪團體接力冠軍，並獲得今年12月11至14日在阿聯酋沙迦的戶外羽毛球世界盃參賽資格。

