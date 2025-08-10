體壇快訊：李卓耀鄧謝配爭做全港王者

理文簽烏茲別克前國腳中堅

港超球隊理文昨宣布簽入30歲烏茲別克籍中堅杜素諾夫，將披44號球衣。他此前曾效力日乙山口雷法、韓職釜山IPark及中超重慶兩江競技，亦短暫到過伊朗發展，並曾為烏茲別克隊上陣7次。理文正於泰國集訓，周四下午5時30分與北曼谷大學踢熱身賽。

17歲吳琬琳會長盃女重摘冠

會長盃劍擊賽昨起一連兩日在香港公園體育館舉行，女子重劍決賽由兩名未成年港隊劍手對碰，17歲的吳琬琳終以15：9擊敗16歲的吳海諦，首度贏得公開組本地賽事冠軍。男子重劍方面，方凱申以15：11擊敗吳浩天，連續兩屆封王。

孫穎莎王楚欽橫濱賽晉8強

國家隊乒乓女單世界冠軍孫穎莎（圖）昨在WTT橫濱乒乓冠軍賽16強先輸一局6：11下，以11：5、11：5及11：1、局數3：1反勝日本隊的橋本帆乃香，終結對手面對國家隊球手的十一連勝紀錄。孫穎莎8強將對陣另一名日本代表大藤沙月。另一世界冠軍國手王楚欽則在男單16強直落3局擊敗19歲韓國隊新星吳晙誠。

國男籃亞盃全勝直入8強

國家隊男籃昨在亞洲盃C組第3仗，憑得分後衛程帥澎取得全隊最高20分，加上中鋒胡金秋錄得13分及11個籃板的「雙雙」表現，以90：68擊敗上屆殿軍約旦隊，取小組首名直入8強。B組的關島隊則以82：73挫敘利亞隊，收穫隊史亞洲盃首勝。