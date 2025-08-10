明報新聞網
體育

劉慕裳凱旋 信外婆在天替其驕傲

【明報專訊】港隊星將劉慕裳（Grace）前晚於成都舉行的第12屆世界運動會空手道女子個人形勇奪金牌，昨午隨即凱旋返港。她表示賽前目標正是突破上屆奪金而回，因此滿意今次成績，並相信早前離世的外婆會為自己實現承諾而感到驕傲。

身為空手道女子個人形「世一」的劉慕裳，今年表現強勢，不但過去一季K1超級聯賽最後3站連奪3金，亦在亞洲錦標賽封后。來到世運會，上屆摘銅的她在今屆一路闖關，最終戰至決賽力壓勁敵的日本隊「世二」尾野真步，首於這項大賽奪金而回。

劉慕裳昨從成都凱旋返港後總結道：「上屆參加世運會的目標是希望穩奪獎牌，而今次就不只為了取得獎牌，而是希望奪取金牌，所以我很滿意自己的表現，但也未算100分。」她又回應道當晚在頒獎台上因想念兩周前離世的外婆而落淚一事，稱自己早前曾向對方承諾將會力爭世運會及世界賽金牌，如今兌現了其中一項，「相信她為我感到驕傲的」。而她又透露接下來稍作休息後，便會備戰今年11月在埃及開羅舉行的世界賽。

伍慕虹鄭俊軒滑水尾波衝浪晉決賽

另外，滑水港將伍慕虹昨於女子尾波衝浪準決賽第2組位列第3，殺入今日的決賽。至於鄭俊軒則在男子尾波衝浪準決賽第2組同列第3闖決賽，惟其隊友楊偉國則位列第4出局。

