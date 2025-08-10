港壁男女同奏捷 4將分途闖單打8強

應屆壁球女單亞洲冠軍的港隊一姐何子樂在今屆世運會以2號種子出擊，日前首圈過關後，昨16強鬥南非球手希莉禾特，終以11：3、11：2、9：11、11：6，局數3：1取勝晉級8強。

何子樂賽後表示，第3局踩到對方的腳後發生爭議判罰，因此影響心態致發揮稍為失準，「其實我應該要笑一笑，就不要去想，因為去想的話會影響之後的分數」。她今午將與瑞士隊的仙迪美路爭奪4強席位。

何子樂談及場地認為尚且適應，惟高溫天氣令她有些不適，「我覺得這裡比較熱，會更容易累，容易喘氣」。此外，她早前表示期待藉今次比賽機會，能與定居成都的舅媽再聚，但可惜對方因買不到門票無法現場支持，「我們每天都有在通訊，但還沒有見面」。至於另一港隊女將李嘉兒昨直落3局淘汰法國隊的連高，今8強面對西班牙隊的瑪達杜明基斯。

男單方面，應屆亞洲冠軍的港將劉子均則在16強以直落3局輕取埃及隊的穆罕默德拿沙，闖8強後將鬥哥倫比亞隊的盧狄高斯。而另一港隊男將梁子軒昨則以局數3：1淘汰法國隊球手美哈菲同闖8強，將與瑞士隊好手史甸文爭入4強。