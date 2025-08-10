明報新聞網
體育

港壁男女同奏捷 4將分途闖單打8強

【明報專訊】成都世界運動會昨於與武術同場的高新體育中心綜合館內上演壁球賽事，港隊代表何子樂、李嘉兒分途闖女單8強；劉子均、梁子軒亦在男單過關斬將，4人今分途爭入4強。

應屆壁球女單亞洲冠軍的港隊一姐何子樂在今屆世運會以2號種子出擊，日前首圈過關後，昨16強鬥南非球手希莉禾特，終以11：3、11：2、9：11、11：6，局數3：1取勝晉級8強。

何子樂賽後表示，第3局踩到對方的腳後發生爭議判罰，因此影響心態致發揮稍為失準，「其實我應該要笑一笑，就不要去想，因為去想的話會影響之後的分數」。她今午將與瑞士隊的仙迪美路爭奪4強席位。

何子樂談及場地認為尚且適應，惟高溫天氣令她有些不適，「我覺得這裡比較熱，會更容易累，容易喘氣」。此外，她早前表示期待藉今次比賽機會，能與定居成都的舅媽再聚，但可惜對方因買不到門票無法現場支持，「我們每天都有在通訊，但還沒有見面」。至於另一港隊女將李嘉兒昨直落3局淘汰法國隊的連高，今8強面對西班牙隊的瑪達杜明基斯。

男單方面，應屆亞洲冠軍的港將劉子均則在16強以直落3局輕取埃及隊的穆罕默德拿沙，闖8強後將鬥哥倫比亞隊的盧狄高斯。而另一港隊男將梁子軒昨則以局數3：1淘汰法國隊球手美哈菲同闖8強，將與瑞士隊好手史甸文爭入4強。

