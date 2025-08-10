港隊世運武術雙金臨門 楊頌熹沈曉榆掄元 累積3金寫歷屆最佳

明報記者 許楚雅 成都直擊

武術太極全能封王 楊頌熹「復仇」成功

港隊在今屆成都世運會延續佳績，出戰男子太極拳太極劍全能的武術代表楊頌熹，前日在太極拳項目以9.766分暫居榜首後，昨早於太極劍項目率先登場，在近3分鐘演繹過程中，每當停頓動作時，在半個主場之利下獲全場響起熱烈掌聲打氣，最終他獲得9.76高分，兩日比賽以總分19.526順利封王，第2次參加世運會終獲首面金牌。

楊頌熹賽後接受本報訪問時形容今屆世運為「復仇之戰」，惟強調沒追求成績，「上屆拿銅牌發揮有點失望，今屆我是想復仇做好自己，練了這麼久，想表現出我有進步」。他又自評表現滿分，「如果我對自己都不滿意，沒有人會對我滿意。其中心態、體能、臨場發揮，以及自己全新編排的音樂，我覺得簡直是完全升級、進化」。

上屆世運在美國伯明翰舉行，今屆落地成都，楊頌熹認為藉「主場之利」沒任何藉口，但今次武術比賽場地較平時不同仍令他面臨挑戰，「往常都是平地走過去，沒樓梯踏上賽場，我覺得每一級都好像很沉重，走出去每一步，觀眾的歡呼聲和掌聲，都令我意識到要更專注」。他形容這種感覺如同踢英超和足球世界盃，「就像準備射完一球12碼就贏」。他又不忘感謝現場觀眾為他「拍爛手掌」，「原本踩場看到這麼多座位覺得應不會坐滿，誰知道真的可以坐滿」。

總結今屆賽事，楊頌熹不想以金牌令自己負重前行，「我會放下這塊金牌，當自己由零開始，因每個比賽個人的進步不一樣，亦不可能一輩子拿着這塊金牌就會無敵，所以我會覺得拿下來那一刻，這件事就完結了，不要再懷念自己是金牌得主，這樣反而會自大」。

至於港隊代表沈曉榆在女子長拳劍術槍術全能的長拳、槍術項目均取得9.750分名列榜首下，昨晚出戰最後一項劍術，她在1分半鐘的表演中發揮出色，再獲全場最高的9.760分，3項均居首，強勢以總分29.260登頂，為港隊今屆增添第三金。

長拳槍劍全能稱后 沈曉榆讚成都福地

沈曉榆首戰世運會即奪冠，賽後受訪時表示，最大動力源於對時間的珍惜，「我覺得運動員生涯不長，所以每個比賽都要享受，且盡力做到最好，這是最大的動力」。她認為今次最滿意自己的心態，「其實比賽和訓練差不多，但心態上我今次做到放鬆與享受」。她聽聞隊友楊頌熹自評滿分後開懷大笑，認為給自己80分已足夠。

沈曉榆總結比賽，形容成都是「福地」，「上屆世界大學生運動會在成都，我也是持旗手，也拿了銅牌，而今次再進步，覺得好幸福」。她感嘆參賽體驗「很誇張」，「很多人看比賽，平時沒這麼多，很感謝觀眾的歡呼聲」。而她今午將與楊頌熹一同凱旋返港，並隨即備戰兩周後在巴西舉辦的武術世界賽。