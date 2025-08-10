迪基亞首返奧脫福倒戈獲歡迎

曼聯互射12碼贏費倫天拿

7.8億新兵施斯高賽前現身

曼聯昨在熱身賽精銳盡出，鋒線新援馬菲奧斯根夏及麥比奧莫皆正選上陣，伙拍近仗熱身賽狀態回升的中場美臣蒙特攻堅。至於此仗主角迪基亞開賽前則獲舊東家舉辦歡迎儀式，紀念他昔日在曼聯的出色表現。雖然主隊開賽僅9分鐘就被費軍中場西蒙蘇咸先下一城，但25分鐘輪到客軍中場魯賓高辛斯「擺烏龍」，其後雙方未添紀錄，迪基亞亦於87分鐘被換出，結果兩軍法定時間各一言和。戰至互射12碼階段終由曼聯贏5：4。至於昨仗未趕及上陣的新兵班捷文施斯高，賽前亦獲安排與主隊球迷見面。

此外，曼聯日前公布卡靈頓訓練基地完成翻新，工程費用高達5,000萬鎊（約5.28億港元）。班主拉特克里夫出席基地啟用儀式時，表示翻新後的卡靈頓「將為球會職球員帶來世界級的頂尖訓練設施，也深信這將是我們未來得以重拾輝煌的關鍵一環」。

車路士兩球輕取利華古遜

另一方面，現為德甲球會利華古遜教頭的曼聯前帥坦夏格，昨亦首度領軍重返英倫友賽，最終作客以0：2不敵有新星艾斯達維奧「地標戰」即建功的車路士。