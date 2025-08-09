體壇快訊：安賽龍棄戰世界賽

黃鎮廷橫濱賽無緣次圈

世界排名第52位的港隊「大師兄」黃鎮廷昨在WTT橫濱乒乓冠軍賽男單首圈，面對排名第13位的德籍華裔球手邱黨，這名33歲港將首兩局同樣僅負9：11，他在第3局雖一度領先對手5：4，但其後連失4分下，該局再輸7：11，終直落3局不敵邱黨無緣次圈。

新西蘭男籃亞盃兩連勝

上屆季軍新西蘭隊昨在男籃亞洲盃D組次輪分組賽，以94：86險勝菲律賓隊，明晨將與同樣收下兩連勝的中華台北隊交鋒爭小組首名出線。至於東道主沙特阿拉伯隊在C組次戰以77：73挫約旦隊；日本隊在B組次戰70：78負伊朗隊；韓國隊在A組次戰以97：83力克卡塔爾隊。

韋迪AI任名人堂嘉賓

奈史密斯籃球名人堂典禮將於美國時間下月6日舉行，大會昨宣布頒獎嘉賓名單，包括「閃電俠」韋迪及「AI」艾佛遜等名人堂傳奇球星。另應屆NBA總冠軍奧克拉荷馬雷霆球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大，昨返回其成長地加拿大漢密爾頓市，並獲當地市長頒「城市鑰匙」以表彰其籃球成就。