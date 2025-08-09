黃澤林闖辛辛那堤賽次圈 僅55分鐘拍走佩利卡特 贏波「非常開心」

下圈再鬥法籍球手坎伯特

21歲的Coleman日前在男單外圍賽首兩圈同樣「以下犯上」，淘汰世界排名第83的阿根廷籍球手祖安謝倫杜洛及排名第122的日籍球手望月慎太郎，年內第4次躋身ATP千分級世巡賽正賽。黃澤林昨在首圈面對排名第43位的佩利卡特，首盤已打破對方一次發球局下先贏一盤6：3。

佩利卡特雖擁有2.03米的身高優勢，但在第2盤首局卻出現發球雙錯誤，讓身高1.91米的Coleman率先破發。隨後在第5局尾段，佩利卡特一次回球出界，再度遭到破發，Coleman終以6：2收下比賽，以直落兩盤輕鬆擊敗22歲的佩利卡特晉級，下一圈將面對27歲的坎伯特。

黃澤林賽後坦言這場勝仗得來不易，「對手佩利卡特的發球球速非常快，應該是我以往對賽過的球手中最快的，所以能夠贏下這場比賽，我感到非常開心，對我來說也是一場非常重要的比賽」。他又補充道：「每次能在這些大型賽事中發揮自己的表現，我已經很滿足了，能夠贏球當然更加開心。」

國手商竣程首圈反負

45歲大威不敵文妮露一輪遊

其他球手方面，因腳傷闊別賽場半年後日前才復出的國家隊好手商竣程，昨雖在男單首圈先以「搶七」首盤贏7：6，但阿根廷籍對手伊捷維尼其後在次盤同以「搶七」7：6扳平，決勝盤以6：4再下一城，令商竣程以盤數1：2反負，而後者同胞布雲朝克特則以盤數1：2反負巴西籍新星祖奧方辛卡。前女單「世一」45歲的美籍名將「大威」維納絲威廉絲則在首圈直落兩盤4：6不敵西班牙籍的文妮露，無緣次圈。