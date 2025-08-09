報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
體育
2025年8月9日星期六
劉慕裳世運會封后 摘港隊首金 空手道個人形挫尾野真步 登頂兌現離世外婆承諾
港壁4將過頭關晉16強 武術女將盧卓靈奪國家隊首金
曼聯友賽迎費倫天拿 迪基亞首返奧脫福鬥前東家
卡尼倒戈熱刺建功領拜仁大勝 祝福舊拍檔孫興慜順利
艾納斯大勝里奧艾維 C朗戴帽領銜友賽三連捷
Out Out轉轉
足壇快遞：港女足亞盃外次戰負越
電視精選
黃澤林闖辛辛那堤賽次圈 僅55分鐘拍走佩利卡特 贏波「非常開心」
莫寶歌爆冷反勝奪羅渣士盃 大坂直美賽後沮喪忘賀對手
體壇快訊：安賽龍棄戰世界賽
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
劉慕裳世運會封后 摘港隊首金 空手道個人形挫尾野真步 登頂兌現離世外婆承諾
港壁4將過頭關晉16強 武術女將盧卓靈奪國家隊首金
曼聯友賽迎費倫天拿 迪基亞首返奧脫福鬥前東家
卡尼倒戈熱刺建功領拜仁大勝 祝福舊拍檔孫興慜順利
艾納斯大勝里奧艾維 C朗戴帽領銜友賽三連捷
Out Out轉轉
足壇快遞：港女足亞盃外次戰負越
電視精選
黃澤林闖辛辛那堤賽次圈 僅55分鐘拍走佩利卡特 贏波「非常開心」
莫寶歌爆冷反勝奪羅渣士盃 大坂直美賽後沮喪忘賀對手
體壇快訊：安賽龍棄戰世界賽
劉慕裳世運會封后 摘港隊首金 空手道個人形挫尾野真步 登頂兌現離世外婆承諾
港壁4將過頭關晉16強 武術女將盧卓靈奪國家隊首金
曼聯友賽迎費倫天拿 迪基亞首返奧脫福鬥前東家
卡尼倒戈熱刺建功領拜仁大勝 祝福舊拍檔孫興慜順利
艾納斯大勝里奧艾維 C朗戴帽領銜友賽三連捷
Out Out轉轉
足壇快遞：港女足亞盃外次戰負越
黃澤林闖辛辛那堤賽次圈 僅55分鐘拍走佩利卡特 贏波「非常開心」
莫寶歌爆冷反勝奪羅渣士盃 大坂直美賽後沮喪忘賀對手
體壇快訊：安賽龍棄戰世界賽
prev
next